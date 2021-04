Valentina Fico, chi è l’ex moglie di Giuseppe Conte

Valentina Fico è l’ex-moglie di Giuseppe Conte. Su di lei si sono accesi i riflettori nel momento in cui Conte è diventato Presidente del Consiglio dei Ministri. Ma Valentina è rimasta nell’ombra, rilasciando pochissime dichiarazioni e avvolgendo nel mistero la sua vita privata. Mistero così fitto che è stato difficile persino risalire al nome della donna. Scoperta la sua identità, le altre informazioni trapelate sulla sua vita erano davvero poche. Si sapeva unicamente che era stata sposata con l’ormai ex Premier e che insieme avevano avuto un figlio, Niccolò.

Leggi anche: Niccolò Conte, chi è e come vive il figlio dell’ex premier Giuseppe Conte

Valentina Fico, carriera e vita privata

Valentina Fico è nata il 7 Febbraio 1974 (47 anni), a Roma. Figlia della Roma bene, il padre è stato direttore del rinomato conservatorio di Santa Cecilia, sito nella capitale. Avvocato di grande successo, attualmente esercita la professione presso la VII sezione dell’Avvocatura di Stato, dove si occupa di Istruzione, Ricerca e Infrastrutture. Pare che Valentina Fico e Giuseppe Conte si siano conosciuti proprio nel contesto lavorativo, essendo entrambi laureati in Giurisprudenza e Avvocati.

Il matrimonio tra i due è durato diversi anni. Nel 2007 è nato il loro primo e unico figlio, Niccolò. Oggi quasi adolescente, il ragazzo è un grande appassionato di calcio e vive con la madre a Roma.

Dopo il divorzio Giuseppe Conte ha iniziato una relazione con Olivia Paladino, avvistata diverse volte accanto al Premier in momenti istituzionali.

Sulla situazione sentimentale di Valentina Fico non si hanno informazioni. Si sa, però, che tra la donna e l’ex marito intercorrono ottimi rapporti di stima reciproca. Per l’ex premier l’opinione della donna è importante al punto che prima di diventare Presidente del Consiglio le avrebbe telefonato per chiederle un parere. Una delle rare volte in cui ha risposto alle domande dei giornalisti Valentina Fico si è espressa nei confronti di Giuseppe Conte sostenendo che sarebbe stato un ottimo Presidente.