Niccolò Conte, chi è e come vive il figlio dell’ex premier Giuseppe Conte

Niccolò Conte ha un viso da angelo e gli stessi tratti del padre. Quel padre, Giuseppe Conte, che nell’ultimo anno è entrato nelle case di tutti gli italiani ricoprendo un ruolo tanto importante quanto delicato. L’ormai ex premier è sempre stato molto riservato sulla sua vita personale. Rare le immagini di quotidianità che lo ritraggono, soprattutto in compagnia del figlio. Eppure, proprio sul suo profilo Facebook appare la descrizione “Giurista e Avvocato. Professore ordinario di diritto privato. Papà di Niccolò“. Sempre sul social è stato lui stesso a pubblicare un post nel giorno della Festa del Papà, per celebrare il rapporto con il figlio.

Niccolò Conte, chi è

Niccolò Conte è nato nel 2008 (13 anni) ed è un grande appassionato di calcio. La mamma si chiama Valentina Fico ed è l’ex moglie di Giuseppe Conte. Su di lei sono poche le informazioni in circolo. Si sa che proviene dallo stesso mondo dell’ex marito, l’Avvocatura, e attualmente lavora per la sezione dell’Avvocatura di Stato che si occupa di Istruzione, Ricerca e Infrastrutture. Risulta che prima di accettare il ruolo di Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte abbia telefonato alla ex-moglie per avere il suo parere.

Attualmente il padre ha una relazione con Olivia Paladino, manager di 14 anni più giovane e figlia di un imprenditore romano e della famosa attrice Ewa Aulin. Pare che i due si siano conosciuti proprio nella scuola frequentata dai rispettivi figli. Tra Niccolò e Olivia sembra intercorrere un rapporto molto speciale, diversi paparazzi li hanno ripresi mentre camminano tenendosi per mano.

La somiglianza tra Giuseppe Conte e il figlio è impressionante, si nota soprattutto nelle foto che ritraggono l’ex premier da bambino: i due sono praticamente identici. Niccolò Conte è nato quando il padre aveva 43 anni ed era professore universitario ancora estraneo al mondo della politica.

