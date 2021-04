“Il video di Beppe Grillo è un boomerang per il figlio e gli altri ragazzi“.

Lo dice Giulia Bongiorno, che difende come avvocato la giovane che ha denunciato di essere stata violentata da Ciro Grillo.

“Grillo ha ridicolizzato i fatti, una strategia difensiva: si riduce un fatto in modo tale che sembri irrilevante – continua l’avvocato – Ora mi aspetto un video in cui si dirà: «Beh allora, che sono venute a fare in Sardegna?“.

Per il legale, quella di Beppe Grillo “è una strategia che tende a sostituire i ruoli processuali: le ragazze diventano imputate. Il fascicolo in questione e’ ricco di documenti, foto, video e chat, i fatti da valutare saranno tanti. E’ di una gravita’ inaudita che Grillo voglia ridicolizzare tutto questo. Il processo non si fa in piazza ma nelle aule”.

Beppe Grillo: le dichiarazioni dei politici

Il caso Grillo irrompe nell’Aula della Camera all’apertura dei lavori.

Il Centrodestra attacca e chiede chiarimenti ma anche il capogruppo di Leu, Federico Fornaro, deplora il video del fondatore M5s.

La prima a prendere la parola è la deputata di Fratelli d’Italia, Ylenia Lucaselli, che chiede la convocazione immediata della conferenza dei capigruppo sul tema.

Molto dure anche le critiche della deputata della Lega, Laura Ravetto, e di Fi, Claudio Valentini, ma anche Leu critica “il garantismo a correnti alternate” del Garante M5s.

La frase sulla denuncia ritardata per presunto stupro, di cui è accusato suo figlio, “è di pessimo gusto, perché se una donna denuncia molestie o peggio violenze e stupro, lo può fare dopo 10 minuti o 10 giorni. Non è questo a stabilire la credibilità della sua denuncia. Questa me la sarei veramente risparmiata“. Così il leader della Lega, Matteo Salvini.

“Beppe Grillo ha fatto un video scandaloso: il dolore di un padre non giustifica l’aggressione verbale a una ragazza che denuncia violenza“. Lo scrive il leader di Iv, Matteo Renzi, su Facebook.

L’intervento della moglie

“C’è un video che testimonia l’innocenza dei ragazzi , dove si vede che lei è consenziente, la data della denuncia è solo un particolare“. Lo ha scritto Parvin Tadjik, moglie di Beppe Grillo, in un commento al post su Facebook di Maria Elena Boschi, dove la deputata di Italia Viva critica il video in cui si difende Ciro Grillo e i suoi tre amici dall’accusa di stupro.