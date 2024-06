Letizia Petris torna a parlare dell’ex: si sono rivisti? Parla l’ex gieffina

Letizia Petris è diventata nota per aver partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello, dove ha trovato anche l’amore. Nella casa più spiata d’Italia si è legata sentimentalmente a Paolo Masella e da quel momento non si sono più separati. Ad oggi la loro relazione procede a gonfie vele, sui social pubblicano spesso foto e storie in cui si mostrano molto innamorati e complici.

Quando varcò la famosa porta rossa della casa più spiata d’Italia l’ex gieffina non era single, la sua storia d’amore con Andrea Contadini è giunta al capolinea proprio durante la sua partecipazione al reality. Ospite a GrenBaud è tornata a parlare dell’ex fidanzato e ci ha tenuto a precisare che era molto innamorata di lui. Da qualche mese però le cose tra loro non andavano bene e lei soffriva molto, lui era sempre più assente e litigavano spesso. Nella casa lui le mandò una lettera in cui faceva intendere che tra loro era finita, dopo quel momento ha iniziato a lasciarsi andare con Paolo.

Letizia Petris pensa che sarebbe stato giusto rivedere l’ex fidanzato dopo il reality e avere un confronto con lui dal momento che la loro relazione è finita in televisione e non mentre erano faccia a faccia. Quando è uscita dal Grande Fratello però le è stato detto che lui non aveva piacere di vederla e lei ha rispettato la sua scelta. L’ex gieffina è andata avanti con la sua vita, felice delle sue scelte e della persona che oggi ha al suo fianco. Ha poi svelato di aver scritto all’ex un mese e mezzo dopo il reality, però non si sono rivisti. In merito a ciò ha detto: “Gli ho scritto per un confronto, ma non è il momento giusto. La cosa non è fresca, ma non è ancora il momento”.

LEGGI ANCHE -> GF, Letizia Petris ancora contro Beatrice: “Faccio un disastro”