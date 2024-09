DJ AWARDS 2024: tutte le nomination

C’è tempo sino alle ore 18 di venerdì 13 settembre 2024 per votare i candidati ai DJ Awards, che tornano quest’anno con la loro 23esima edizione e la cui cerimonia di premiazione è in programma mercoledì 2 ottobre al Club Chinois di Ibiza.

Fondati nel 1998 da José Pascual and Lenny Krarup, negli anni i DJ AWARDS si sono guadagnati la nomea di Oscar della dance e sono diventati un appuntamento tra i più attesi e più importanti per professionisti dell’industria musicale ed appassionati della musica elettronica. Adesso i DJ AWARDS tornano completamente rinnovati ed hanno scelto Unity come tema portante di questa edizione.

“Mai come in questo momento si sente l’esigenza di unire le persone, di celebrare le reciproche differenze e di creare nuovi legami, personali e musicali – spiega Andy Grant, nuovo titolare e referente per i DJ AWARDS – Per questo abbiamo scelto Unity come tema portante dell’edizione di quest’anno ed abbiamo istituito il premio Best Dancefloor Memory, quest’ultima una vera e propria competizione al quale tutti possono partecipare condividendo i propri ricordi su Instagram taggando @thedjawards. Una giuria di esperti ne decreterà il vincitore”

Afro, Drum & Bass, House, International Dj, Live Act, Organic House, Progressive House, Riot Noise Breakthrough, Tech House e Techno le categorie in nomination; premi speciali sono altresì previsti per le categorie Ibiza (Icon, Track of the Year e Party of The Year) e Global (Festival, What’s Hot, Eye on USA, AFEM Play It Back).

Tutte le nomination ed i candidati da votare in questo link.