Lauren Lo Sung special guest al Kursaal Club

Dopo De Marzo (sabato 4 giugno) e Raffa FL (sabato 11), sabato 18 giugno 2022 è il turno di un’altra ospite davvero speciale in console al Kursaal Club di Lignano Sabbiadoro: Lauren Lo Sung. Dj e producer di Liverpool, in questi ultimi anni Lauren Lo Sung si è contraddistinta per le sue release per label quali Locus, Vatos Locos e Lazare Hoche Records, così come i suoi set hanno sempre saputo lasciare il segno in locali quali fabric di Londra e Hï Ibiza e in festival quali Creamfields e Junction 2. Questa estate debutterà all’Amnesia di Ibiza alla serata Paradise di Jamie Jones e sarà on stage al festival belga Tomorrowland e al Defected Croatia: un’artista in costante ascesa, della quali si sono già accorti di lei media come DJ Mag e il quotidiano Liverpool Echo, che non ha esitato a definirla ‘Dj Of The Year’. Dj resident al Kursaal Club Maurizio Mattia e Dennij Deejay.