La programmazione di giugno del Kursaal Club

A giugno la programmazione del Kursaal Club di Lignano Sabbiadoro (Udine) entra decisamente nel vivo, con il prefestivo di mercoledì 1 (ospite speciale MamboLosco), con l’inaugurazione della sua terrazza (sabato 4) ed una programmazione che ogni sabato proporrà il suo collaudato team di dj resident, affiancati da una serie di guest elettronici sempre più in auge nel panorama internazionale.

Mercoledì 1 giugno al Kursaal è ospite speciale MamboLosco, capace negli ultimi anni di farsi strada nel mondo dell’hip hop affermandosi con oltre 430 mln di stream totali sulle piattaforme digitali, 1,9 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e più di 97 milioni di visualizzazioni su YouTube: dalla pubblicazione del suo disco d’esordio “ARTE” ad oggi, MamboLosco ha saputo collezionare un successo dopo l’altro.

Sabato 4 giugno 2022 il Kursaal inaugura la sua terrazza con DeMarzo, dj e producer originario di Leeds, il cui stile viene definito “deep, provocative and eclectic”: polistrumentista, ha iniziato giovanissimo ad interessarsi di musica, con ottimi risultati con i suoi set e con le produzioni della sua label Pivrecords.

Sabato 11 giugno 2022 special guest al Kursaal Raffa FL, al secolo Raffaele Calza, autore negli anni diverse hit quali “How We Do” e “Suerte”, lo scorso marzo è uscito con il singolo “Ritmo”, che ha ripreso la hit “La Colegiala”, scritta dal peruviano Walter León Aguilar negli anni settanta.

Sabato 18 giugno 2022 la terrazza del Kursaal ospita Lauren Lo Sung, dj e producer di Liverpool contraddistintasi negli ultimi anni per le sue release per label quali Locus, Vatos Locos e Lazare Hoche Records, così come i suoi set hanno sempre saputo lasciare il segno. Questa estate debutterà all’Amnesia di Ibiza alla serata Paradise di Jamie Jones.

Sabato 25 giugno 2022 ospite speciale al Kursaal DJOKO, talento tedesco in grande ascesa, ideatore nel 2020 insieme all’amico Thalo Santana del collettivo HOOVE, che nel giro di poco tempo ha suscitato interesse mondiale per i suoi party e per le sue release. DJOKO arriverà al Kursaal pochi giorni dopo aver suonato alla rassegna OFFSónar.

I resident del Kursaal sono Maurizio Mattia e Bert (dj) e Alex Donati (mc).

www.facebook.com/kursaalclub