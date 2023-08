Kursaal Terrace: tutti gli ospiti di agosto 2023

Ad agosto la programmazione del Kursaal Terrace di Lignano Sabbiadoro entra sempre più nel vivo, con una serie di ospiti speciali e serate che si succedono senza soluzione di continuità, in una vera e propria maratona di Ferragosto. Il tutto si svolge al Ca’ Margherita di Lignano Pineta, da questa estate la nuova casa del Kursaal di Lignano, che si vi è trasferito in toto con direzione, staff, artisti resident e special guest. Due le sale in funzione: all’esterno la Kursaal Terrace, all’intero la sala indoor. Dj e vocalist resident Bert, Juice, Alex Donati, Maurizio Mattia, Dennij Deejay.

Agosto 2023 al Kursaal Terrace inizia con 00Zicky e Franchino di Metempsicosi (venerdì 4) e prosegue con Savage e Rellow (sabato 5), Luca Daffre e Mokambo (domenica 6), Dj Matrix (lunedì 7), Fresh Pool Party (martedì 8), Metempsicosi (giovedì 10), Tatanka (venerdì 11), Neima Ezza e Fleur Shore (venerdì 12), Nicola Fasano (domenica 13), Eddmaro e Sam Paganini (lunedì 14), Rhove e Metempsicosi (martedì 15), Fresh Pool Party (mercoledì 16), ospite a sorpresa (giovedì 17), Igor S e Lady Brian (venerdì 18), Pekka e Fabrizio Maurizi (sabato 19), Mokambo (domenica 20).

A Ferragosto il Kursaal Terrace ospita due graditissimi ritorni, Sam Paganini e Metempsicosi

Sam Paganini è da tempo un autentico innovatore della techno a livello globale, come certificato dai suoi set nei migliori club e festival mondiali e dalle sue produzioni per etichette discografiche quali Plus8, Drumcode e Cocoon e soprattutto per la sua label JAM, con la quale nel 2021 è uscito con l’album “Light + Shadow”. “Light + Shadow” è composto da dodici tracce: sei più d’ascolto, sei più adatte ai dancefloor; nel 2022 sono usciti i primi remix firmati da Marco Faraone, Boston 168 e DEAS. Sam Paganini è in console al Kursaal Terrace lunedì 14 agosto.

Dal 1997 Metempsicosi significa musica elettronica di indiscutibile qualità, un team che non ha eguali in Italia per la sua continuità di rendimento e per la sua capacità di rinnovarsi, rimanendo fedele ad una ben precisa filosofia artistica e sonora, riconoscibile ed inimitabile allo stesso tempo. Le sue serate regalano sempre emozioni inesauribili, grazie a dj e vocalist che trasmettono sempre l’entusiasmo di chi ne sa ed ha ancora tanto da raccontare e sono pronti a farlo al Kursaal Terrace venerdì 4, giovedì 10 e martedì 15 agosto con i suoi artisti Mario Più, Ricky Le Roy, Joy Kitikonti, Zicky, Franchino e Luca Pechino.

