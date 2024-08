Ca’ Margherita, agosto 2024: i suoi guest

Ferragosto 2024 si avvicina e il Ca’ Margherita di Lignano Sabbiadoro si fa trovare pronto, prontissimo. La sua seconda estate del nuovo corso sta procedendo nel migliore dei modi, dopo essere diventata nel 2023 la nuova casa del Kursaal. Ecco i suoi appuntamenti prima, durante e dopo Ferragosto.

Sabato 10: Dj Matrix e Ozzie Guven. Da anni Dj Matrix ha saputo inanellare un successo dietro l’altro, così come sono sempre stati ottimi i riscontri delle sue collaborazioni con Cristina D’Avena, Amedeo Preziosi, Gli Autogol, Gabry Ponte, J-Ax, Max Pezzali e quella recentissima con Gigi d’Alessio per la canzone “O Sarracino”. Autentico riferimento nella londinese underground e non soltanto, Ozzie Guven è un dj ed un producer in contante evoluzione, grazie ad uno stile che lo porta ad oscillare tra la deep minimal e la tech: uno dei quei deejay che quando lo si ascolta si è sempre piacevolmente sorpresi.

Domenica 11: Mokambo. La domenica storica del Kursaal torna in tutto il suo splendore.

Mercoledì 14: Ralf, Fabrizio Gucciardi e Besame. Assoluto riferimento del djing italiano ed internazionale, Ralf non smette mai di entusiasmarsi e di stupire, come dimostrano i sui set insieme all’Orchestra Sinfonica Gioacchino Rossini di Pesaro, ad Umbria Jazz, a quelle insieme al suo amico di vecchia data Jovanotti. “Mancato ballerino di prima fila, faccio ballare la gente da più di trent’anni. E questo è quanto” si legge nella sua biografia. Non serve davvero aggiungere altro. Insieme a Ralf, torna per una notte in console Fabrizio Gucciardi, dj resident, anzi il dj resident per anni ed anni del Kursaal.

Giovedì 15: Tony Effe e Tassery. L’estate 2024 è sempre più l’estate di Tony Effe (nella foto); artista di 1,3 bilioni di streaming, continua a conquistare il panorama musicale italiano con un successo inarrestabile. Il suo ultimo progetto discografico, ICON è stato ufficialmente riconosciuto come l’album più venduto dei primi sei mesi del 2024 nella chart Top of The Music di FIMI/GfK; “Sesso e Samba”, il singolo di Tony Effe e Gaia, è uno se non il tormentone estivo di quest’anno. Questo ed altro confermano la sua sistematica ascesa nel panorama musicale italiano e non.

Venerdì 16: Waka Waka. Serata all’insegna della musica a dance a 360 gradi.

Sabato 17: Icons: Tatanka, Unexist, Art of Fighters, Daniela Hensel. Autentico veterano del djing, Takanka suona in festival assoluti quali Defqon 1, EDC Las Vegas, Qlimax, Hardbass e Mysteryland e le sue tracce vengono pubblicate da Q-Dance, etichetta discografica di culto per gli appassionati; in Olanda gli è stato persino dedicato un evento, “100% Dj Tatanka”, l’ennesimo tributo e riconoscimento ad un dj e ad un producer che vanta più di trent’anni di carriera. Con la dj e producer Daniela Hensel tedesca e la sua techno impulsiva e dinamica, che l’hanno portata a diventare molto rapidamente un riferimento a Berlino e in molte altre capitali elettroniche mondiali.

La programmazione estiva propone tutti i sabati ospiti speciali a rotazione a rotazione, ogni domenica Mokambo – un altro pezzo importantissimo di storia del Kursaal – i venerdì Viernes Caliente (dal 14 giugno) ed i mercoledì Fresh Pool (dal 19 giugno). Dj e vocalist resident del Ca’ Margherita Maurizio Mattia, Dennj, Tommy G, Bert, Alex Donati e Fexter.

