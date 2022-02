Al Peter Pan di Riccione Ralf con Unica

Un ulteriore segnale di ritorno alla quotidianità e alle storie di tutti i giorni? Il ritorno – finalmente – di un set di Dj Ralf in Romagna: venerdì 25 febbraio 2022 torna infatti al Peter Pan di Riccione con UN[IC]A, il che significa Ralf dal primo all’ultimo disco.

Assoluto riferimento del djing italiano ed internazionale, Ralf non smette mai di entusiasmarsi e di stupire: basti pensare alla sua performance di quest’anno all’Estate Sforzesca di Milano, quando ha condiviso il palco del Castello Sforzesco insieme all’Orchestra Sinfonica Gioacchino Rossini di Pesaro. Come si evince dalla sua biografia per Ralf “la musica eleva lo spirito e libera la tensione nervosa diventando una esigenza ineluttabile del nostro quotidiano”: una motivazione ulteriore per non mancare la serata di venerdì 25 febbraio al Peter Pan.

E come se tutto questo non bastasse, venerdì 25 e sabato 26 febbraio 2022 il Peter Pan Club inaugura il suo nuovo ristorante Asian Lounge, firmato Grey Goose: 40 posti a sedere, ai quali accedere esclusivamente con prenotazione e con menù alla carta nel quale convivono specialità mediterranee e del Far East (sushi e non soltanto) e che gode di un servizio premium grazie ad una carta di cocktail esclusivi.

L’ingresso al Peter è riservato esclusivamente ai maggiorenni muniti di super green pass; restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie, previsti dalle vigenti normative, ad eccezione del momento del ballo.

www.facebook.com/officialpeterclub