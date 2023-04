Al Kursaal Club di Lignano Notte di Pasqua

La notte di domenica 9 aprile 2023 è la Notte di Pasqua al Kursaal di Lignano Sabbiadoro (Udine): due sale, gli special guest Sam Paganini e Dj Matrix, i resident Maurizio Mattia, Dennij, Bert, Alex Donati e tanta buona musica.

Sam Paganini è da tempo un autentico innovatore della techno a livello globale, come certificato dai suoi set nei migliori club e festival mondiali e dalle sue produzioni per etichette discografiche quali Plus8, Drumcode e Cocoon e soprattutto per la sua label JAM, con la quale nel 2021 è uscito con l’album “Light + Shadow”. “Light + Shadow” è composto da dodici tracce: sei più d’ascolto, sei più adatte ai dancefloor; nel 2022 sono usciti i primi remix firmati da Marco Faraone, Boston 168 e DEAS.

Da anni Dj Matrix ha saputo inanellare un successo dietro l’altro, così come sono sempre stati ottimi i riscontri delle sue collaborazioni con Cristina D’Avena, Amedeo Preziosi, Gli Autogol, Gabry Ponte, J-Ax e Max Pezzali. Subito dopo la sua serata al Kursaal, venerdì 14 aprile 2023 uscirà il suo nuovo album “Musica da Giostra vol.10”, firmata insieme a Mat Joe, “un album normale dedicato alla gente normale, un vero e proprio inno alla spensieratezza” come ha scritto Dj Matrix sui social per presentare Musica da Giostra.

Dopo la Notte di Pasqua, il Kursaal tornerà a giugno per l’inaugurazione estiva e tantissime novità.

www.facebook.com/kursaalclub