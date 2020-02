All’NRG Club di Cesenatico RICHBITCH e Ale Zuber

RICHBITCH è la one-night del dj e producer Ale Zuber che prima di ogni altra ha portato a Ibiza le sonorità urban e che sabato 15 febbraio 2020 va in scena all’NRG Club di Cesenatico, prima serata di una serie di appuntamenti mensili. In console Ale Zuber e Dirty Nick.

Ale Zuber è l’ideatore di RICHBITCH, un party nato in Italia e in brevissimo tempo impostosi in tutto il mondo da Miami a Londra; nel 2016 il suo approdo a Ibiza, con il suo mix continuo di hip­hop, R&B, reggaeton, trap e moombahton. Zuber è stato il primo ad importare queste sonorità sulla isla, dove da sempre house e techno la fanno da padroni, sino ad approdare – la scorsa estate – ogni lunedì all’Hï Ibiza. Sempre lo scorso anno Zuber è stato resident di MUCHO IBIZA, le domeniche dell’ Ushuaïa.

Ibiza, Sardegna, Costa Azzurra sono soltanto alcune delle location che da anni ospitano i set di Dirty Nick, da anni dj dei party di Ale Zuber.