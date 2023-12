Il set di Canitrot alla Torre Eiffel su YouTube

In occasione del centenario della scomparsa di Gustave Eiffel, mercoledì 27 dicembre 2023 la Torre Eiffel di Parigi ha ospitato il set del dj e produttore francese Michael Canitrot; uno spettacolo trasmesso sia dalle televisioni sia dai social media e che ha significato una tappa speciale, specialissima del suo Monumental Tour.

Monumental Tour è fonde musica elettronica, patrimoni culturali e arte digitale attraverso concerti visivi mozzafiato, creando ponti tra passato e futuro per offrire una visione contemporanea di diversi monumenti, al fine di portare la musica elettronica in luoghi non convenzionali in modo da diffonderla attraverso nuove modalità. Insignito dall’Institut de France e sostenuto dalla Commissione Nazionale Francese per l’UNESCO, il Monumental Tour si è svolto presso l’Abbazia di Mont Saint-Michel, il Palais Royal di Parigi, Place Stanislas a Nancy ed ha anche sconfinato in Italia, per la precisione al Palazzo Ducale di Genova.

Durante il set alla Torre Eiffel, Michael Canitrot ha alternato melodic techno e progressive house ed ha presentato il brano “Change”, realizzato insieme alla leggenda House Roland Clark. Insieme a Canitrot, si sono esibiti il coro Spectre, il cantante mezzosoprano Yana Mann, il ballerino contemporaneo appassionato di musica elettronica Abblaye Diop ed il pianista che fonde ritmi elettronici con note classiche Yann Dulché. Il pluripremiato attore francese Philippe Torreton ha prestato la sua voce a Gustave Eiffel, un’interpretazione intensa che ha guidato il pubblico durante il live.

L’intero set di Canitrot alla Torre Eiffel è disponibile sul canale YouTube di Canitrot.