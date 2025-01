Sisters Cap nella colonna sonora di One Year (Tomorrowland)

32 tracce compongono la colonna sonora di “One Year”, il docufilm di 45 minuti che racconta il magico 2024 del festival Tomorrowland, disponibile da fine dicembre 2024 sul canale YouTube di Tomorrowland.

La traccia “Save My Life” (Revealed Recordings) delle Sisters Cap è presente nella colonna sonora di “One Year” selezionata insieme ai brani tra gli altri di ANNA, Kölsch, Swedish House Mafia, Enrico Sangiuliano, Âme e ANYMA, giusto per nominarne alcuni. Le sorelle Floriana B. Capriati e Ilenia R. Capriati (in arte Sisters Cap) sono dj e producer attive dal 2013, capaci negli anni di suonare in diversi locali presenti nella Top 100 Clubs di DJ Mag. Oltre che per Revealed Recordings, le Sisters Cap vantano release per le label Protocol Recordings, Smash Deep e Refinement.

Prodotto direttamente dal team di Tomorrowland, “One Year” racconta in ogni suo fotogramma la magia del festival belga e di tutti i suoi eventi correlati: Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Winter, Tomorrowland Brasil, CORE Tulum, CORE Medellín, Tomorrowland presents Atmosphere, Tomorrowland presents Our Story, Terra Solis Dubai, Tomorrowland Immersive Experience, Ushuaïa Ibiza, il tutto arricchito da contenuti inediti relativi all’Atelier di Tomorrowland.

I prossimi appuntamenti con Tomorrowland? Core a Medellin, Colombia il 14 ed il 15 febbraio e Tomorrowland Winter a L’Alpe d’Huez in Francia dal 15 al 22 marzo. Tomorrowland Belgium tornerà dal 18 al 20 e dal 25 al 27 luglio 2025.

Tutte le informazioni sul sito ufficiale di Tomorrowland.