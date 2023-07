Il nuovo singolo estivo delle Sisters Cap

Si intitola “Save My Life” il nuovo singolo per il duo toscano Sisters Cap che torna su Revealed Recordings, nuovo capitolo di un percorso che negli anni le ha viste firmare – oltre che per l’etichetta discografica di Hardwell – per Protocol Recordings, label di Nicky Romero, Smash Depp, sub-label di Smash The House, l’etichetta discografica di Dimitri Vegas & Like Mike e Turn It Up Music. “Save My Life” è un potenziale sbrano di svolta per le Sisters Cap: trattasi infatti di una traccia techno con sfumature persino trance, perfetta per spaccare in due il dancefloor ed effettuare un deciso cambio di marcia quando il tutto si renda necessario. “Save My Life” è il modo migliore per le Sisters Cap per dare il via ad un’estate che le vedrà impegnatissime tra serate e festival. Tra le prossime date in calendario, quelle al Tinì di Cecina venerdì 21 luglio 2023 e domenica 13 agosto al Vulkanik Festival a Lipari (Isole Eolie)