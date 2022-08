Si intitola “My Eyes”, il nuovo singolo delle Sisters Cap, uscito ad inizio agosto sull’etichetta discografica Turn It Up Music. Un brano in tutto e per tutto estivo, grazie ad una linea di basso e ad una batteria houseggianti che lo rendono ideale per i mainstage dei festival e le main rooom dei club. Per le Sisters Cap si tratta della quarta release in questo 2022 dopo le uscite di “I Wanna Be” su Protocol Recordings, la label di Nicky Romero), “Feel Alive” su Smash Deep, sub-label di Smash The House, l’etichetta discografica di Dimitri Vegas & Like Mike e “Bring Me Down”, realizzata insieme ad Almero ed uscita su Revealed Recordings, la label di Hardwell.

https://open.spotify.com/album/3MwTakkgompZFs1UzA8Wyz

Le sorelle Floriana B. Capriati e Ilenia R. Capriati (in arte Sisters Cap) sono dj e producer attive dal 2013 e che hanno suonato in diversi locali presenti negli ultimi anni nella Top 100 Clubs di DJ Mag. All’estero i club quali Acquarius, Kalypso e Papaya in Croazia, Titos a Palma di Maiorca, Bees House e Playhouse in Cina, Pasha e Playboy Club in India. Le produzioni ed i set delle Sisters Cap spaziano dalla house alla progressive house, con sconfinamenti in altri generi musicali, primo tra tutti il future rave, che combina a sua volra techno e progressive house, senza trascurare melodia e la giusta energia.