Tini di Cecina: 303 techno experience

Dopo il sold out di domenica 1° maggio con Ganesha, giovedì 2 giugno 2022 al Tinì Sound Garden di Cecina (Livorno) un nuovo appuntamento con la musica techno di qualità: 303, 12 ore di techno experience con Adiel, ANNA, Len Faki, Reinier Zonneveld (live) e Sara Mozzillo. Un’intera giornata dedicata alla migliore musica elettronica, con zone dedicate al relax, al food, al merchandising e a tanto altro ancora. 303: proprio come il sintetizzatore diventato un simbolo ed un’icona allo stesso tempo, non soltanto in ambito elettronico.

Tanti i momenti importanti nel percorso artistico di Adiel: la residenza al Goa di Roma, la creazione della sua label Danza Tribale, i set in locali di assoluto riferimento quali Berghain a Berlino, Dc 10 a Ibiza e fabric a Londra. Adiel arriverà al Tinì proprio pochi giorni proprio dopo aver suonato al Circoloco. Release per label quali Drumcode, Mute Records e Afterlife, set per la piattaforma Cercle, per il programma Essential Mix di BBC Radio 1 e in line up da anni nei più importanti festival dance, la brasiliana ANNA sa sempre proporre una techno in continua evoluzione, allo stesso tempo emozionante ed intensa.

Len Faki è resident al Berghain di Berlino sin dal 2004, anno della sua fondazione. Un dj dallo stile impeccabile, un vero gentleman della consolle che sa sempre bilanciare sonorità eccentriche con diversi momenti di pura avanguardia: la sua compilation ‘Berghain 03’, firmata insieme a Radio Slave nel 2009, viene ancor oggi considerata una pietra miliare della discografica techno. Con i suoi live sui palchi dei club e dei festival più rilevanti nel panorama internazionale di categoria, da diversi anni il dj e producer olandese Reinier Zonneveld ha saputo prendersi il centro della scena con la sua techno senza sconti né compromessi, un ruolo da primo della classe ribadito anche e soprattutto con la sua etichetta discografica Filth On Acid; lo scorso anno si è piazzato al numero 26 nella classifica Alternative Top 100 di DJ Mag. Autentico astro nascente della techno, Sara Mozzillo sa offrire in ogni suo set un sound allo stesso tempo energico e coinvolgente: di lei sentiremo parlare sempre più spesso.

Dopo Ganesha e 303, gli appuntamenti con la techno a denominazione d’origine controllata del Tinì torneranno a luglio e ad agosto. Tutti i particolari nei successivi comunicati.

www.tinisoundgarden.it – ticket in vendita su dice.fm