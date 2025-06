Tinì Sound Garden, Cecina: al via l’estate 2025

Sabato 21 giugno 2025 l’estate del Tinì Soundgarden di Cecina (Livorno) entra decisamente nel vivo, con una serie di superospiti in grado di rappresentare al meglio l’attuale scena elettronica, dalla house alla techno. Tinì in lingua thailandese significa qui: un omaggio alle origini etniche del club ed alla sua anima accogliente; Tinì non è soltanto un club: è uno spazio polivalente, aperto a contaminazioni artistiche, eventi culturali e progetti che vadano oltre il concetto di clubbing in quanto tale.

La sua struttura si sviluppa all’interno di un’area ampia e ben curata, tra alberi, zone relax e piscine decorative (non balneabili) e con il dancefloor dotato di copertura; quattro bar garantiscono un servizio rapido ed efficiente, così come non mancano ampi parcheggi ed uno spazio dedicato al food truck.

Summertime Madness 2025 è lo slogan che accompagnerà il Tinì questa estate, pronto una volta di più a confermarsi un indiscusso punto di riferimento per quanto riguarda la scena elettronica italiana ed internazionale. Sabato 21 si inizia con Chelina Manuhutu e si va avanti sino a sabato 23 agosto.

sabato 21 giugno: Chelina Manuhutu, Fabio Neural, Kommando. Il percorso musicale della dj e producer olandese – con origini indonesiane Chelina Manuhutu è iniziato nel 2011 e da allora è stato caratterizzato da una crescita costante, in primis ad Ibiza e poi nei locali e nei festival più importanti in tutto il mondo, così come non sono rare le sue incursioni nel mondo della moda, basti pensare in particolare ai suoi set per griffe di livello quali Armani e Lagerfeld. Nel 2023 è stata insignita del titolo di World’s Breakthrough Artist 2023 ai recenti Golden Moon Awards.

sabato 28 giugno: Wade, Ale de Tuglie. Nato a Dos Hermanas nei pressi di Siviglia, Juan Carlos Cruz aka Wade in pochissimo tempo ha saputo creare uno stile tutto suo: i suoi set declinano una house non esente da contaminazioni hip-hop e sanno spingersi anche sino alla techno più dura, alternando spesso e volentieri sue produzioni, suoi remix, talvolta qualche bootleg. Con Wade il ritmo non viene mai meno, così come la voglia di sorprendere e sorprendersi.

Dopo una serata di riposo – sabato 5 luglio – il Tinì riparte a luglio con Chris Liebing (sabato 12 luglio), Anfisa Letyago (nella foto d’apertura) e Joyhauser (sabato 19) e Bob Sinclar (sabato 26). Ad agosto la programmazione del Tinì proseguirà con Pan-Pot e Hertz Collision (sabato 2), Paco Osuna e Melanie Ribbe (sabato 9), Ilario Alicante extended set (giovedì 14), Fatima Hajji e Lee Ann Roberts (sabato 16). Sabato 23 party di chiusura stagionale.

www.tinisoundgarden.it

foto di Elephant Studio