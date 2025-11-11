Viaggi di Gruppo: i 5 migliori brand che stanno guidando il settore

Viaggi di gruppo – Quando si parla di viaggi di gruppo si è soliti pensare ai classici tour operator, che sommersi da richieste per un luogo specifico, decidono di organizzare un gruppo di viaggio per ottimizzare tempo e costi, magari con lo stesso titolare dell’agenzia viaggi che porta in giro il gruppo di 30 o 40 persone. In questo caso, l’accompagnatore ha un ruolo operativo: fa il check-in nei vari hotel e accompagna il gruppo a cena. Con transfer e guide locali dotate di bandierina, già organizzate da un tour operator locale, che preleva e riconsegna in hotel il gruppo dei partecipanti. Ci sono però diversi brand in Italia che hanno deciso di rivoluzionare il settore offrendo un’esperienza diversa, immersiva dei luoghi e più “avventura oriented”. Analizziamo i 5 migliori brand che hanno o stanno rivoluzionando il settore dei viaggi con fatturati record e numero di partecipanti alle stelle.

1) Woyage – Viaggi di Gruppo Premium

Realtà relativamente nuova nel panorama dei viaggi di gruppo ma che, con numeri record nel corso del 2025, ha rivoluzionato il settore proponendo un’alternativa all inclusive premium ed etica ai classici “viaggi avventura”. I tratti distintivi sono sicuramente l’attenzione al comfort senza rinunciare all’esplorazione e l’attenzione a non sfruttare turisticamente animali e flora, minimizzando l’impatto dei gruppi sugli abitanti e le comunità locali. I viaggiatori di tutte le età hanno premiato la scelta, molto sponsorizzata, di selezionare strutture alberghiere sempre 4 o 5 stelle e di minimizzare spostamenti non necessari e ottimizzare le tappe per evitare l’effetto “burn out” visivo, e scoprire così una dimenzione più autentica e profonda di esplorazione dei luoghi. La piattaforma di prenotazione, Woyage.it ha alzato il livello dei siti internet del settore, rendendo la prenotazione un’esperienza facile, intuitiva e immersiva.

2) SiVola – Travelling the Human Way

Brand molto affermato nei viaggi di gruppo, nato nel 2019 ed esploso negli ultimi anni, il fatturato e il numero di viaggiatori record raggiunto nel 2024 ha confermato sia la forza della loro comunicazione, con presenza omni canale e slang molto giovanile, sia dei loro coordinatori, che con grosso seguito sui social (vedi esempio Nicolò Balini, alias Human Safari), hanno saputo raccontare e mostrare con grande abilità le meraviglie del mondo ai viaggiatori moderni. Il viaggiare rimane sempre un pò spartano senza grossi comfort, ma i viaggiatori di SiVola sono prevalentemente giovani amanti del viaggio avventura nel più classico del termine.

3) WeRoad – Viaggi di Gruppo

WeRoad è sicuramente il brand che più di tutti ha guidato il cambiamento del settore dei viaggi di gruppo, nati nel 2018 dal gruppo OneDay, che prima aveva fondato il famoso “Scuolazoo” e portato i ragazzi di tutta Italia nei “Viaggi Evento” in Europa, hanno il merito di aver portato aria fresca nel settore costruendo su misura viaggi di gruppo in tutto il mondo per giovani della fascia d’età 20-35 anni. La loro forza è sicuramente una piattaforma innovativa, il sito web, nuovo, funzionale ed efficace per prenotarsi e consultare ogni tipo di offerta. I prezzi sono sicuramente un altro punto di forza, bassi e ultra competitivi, ma con voli e pasti quasi sempre esclusi.

4) Utravel

Brand nato da Alpitour come startup del Gruppo dedicata agli under 30, porta migliaia di giovanissimi in giro per il mondo in gruppi omogenei. Anche loro forti di una piattaforma di prenotazione giovane e innovativa, hanno il pregio di avere i prezzi più competitivi del settore. Ma sempre come WeRoad non includono voli, pasti e talvolta altre attività previste nell’itinerario, lasciando al viaggiatore la flessibilità di scegliere e personalizzare il proprio viaggio in loco.

5) Zest Family

Menzione d’onore al brand dei viaggi di gruppo della nuova generazione. Con comunicazione super giovanile, video che invadono i feed su Instagram e Tik Tok delle famose “tre ragazze”, il brand ha conquistato i cuori della nuova generazione con interazioni record sui social e prenotazioni che seguono di pari passo il trend. La nuova stella dei viaggi di gruppo sta ora attraversando un periodo di maturità, trasformando le prime proposte di viaggi sulla neve con grossi gruppi (famosi per il loro motto “bombardino e brioche“), in piccoli gruppo che viaggiano per il mondo con focus su sport e attività serali per ragazzi.