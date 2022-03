Fedez, un regalo dai bambini dell’ospedale: “Grazie per il bene che fai”

Da diversi giorni il rapper milanese Fedez non è più attivo sui social, come ben comprensibile.

La malattia, inizialmente condivisa con i fan e followers dallo stesso cantante dal letto di ospedale, ora ha preso la strada dell’intimità.

Sono pochi i momenti condivisi anche dalla moglie, Chiara Ferragni, che non lo lascia solo nemmeno un attimo, ma è al suo fianco sempre in questa difficile battaglia da vincere.

Fedez e il dolce regalo dei bambini ricoverati in ospedale

Fedez, operato nei giorni scorsi per un tumore neuroendocrino al pancreas, è tornato attivo sulla sua pagina Instagram.

Ha condiviso un dolce momento che ha toccato sicuramente il cuore di molti.

Il cantante ha mostrato un regalo realizzato dai piccoli pazienti ricoverati in pediatria.

Un grande biglietto di pronta guarigione con scritto il suo nome e all’interno tanti cuori con i nomi dei bambini.

“Noi bambini della pediatria ti siamo molto vicini in questo momento e riconosciamo il bene che hai fatto per tutti noi! Con affetto… Disumano!“.

Queste le parole scritte con il pennarello colorato da sui fogli verdi da parte di Emma, Luca, Davide, Benjamin, Maria e Paolino, DIego, Manuel, Erick, Lorenzo, Arruzza e molti altri.

Tumore al pancreas: le diverse tipologie

Il tumore al pancreas nasce quando alcune cellule dell’organo si moltiplicano senza controllo: questo tipo di carcinoma pancreatico si chiama “adenocarcinoma duttale del pancreas”.

Quando il tumore ha invece origine da alcune strutture del pancreas deputate alla secrezione di ormoni si parla di tumore neuroendocrino.

Questa tipologia è il caso del rapper Fedez, che da poco ha rivelato di aver scoperto la malattia e si è operato al San Raffaele di Milano

Infine, ci sono i tumori cistici del pancreas, ancora più rari e che colpiscono prevalentemente il sesso femminile.

Solo il 20% dei pazienti può sottoporsi all’operazione

Il tumore viene diagnosticato in tempo solo nel 20% dei casi, quando è ancora localizzato e si può procedere con l’asportazione chirurgica.

L’operazione è l’unico trattamento potenzialmente curativo, molto complesso e rischioso, gravato da diverse complicanze post-operatorie.

L’intervento è diverso a seconda del tipo di tumore.

Per quelli della testa del pancreas è indicato l’intervento di duodenocefalopancreasectomia (come nel caso di Fedez).

Per quelli del corpo e della coda, si asportano queste porzioni di pancreas insieme alla milza, senza intaccare organi del tubo digerente.

E’ bene evidenziare che non sempre l’intervento chirurgico è possibile, visto che la malattia si diffonde rapidamente, ma quando è possibile il rischio di mortalità è pari al 10%.