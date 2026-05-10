Villa delle Rose: non un’abitudine, uno status

La Villa delle Rose di Misano Adriatico non è un’abitudine, è uno status. Venerdì 15 e sabato 16 maggio 2026 la Villa delle Rose è pronta ad alzare il sipario per la 32esima stagione estiva di quello che va considerato il club italiano estivo per antonomasia: un ritorno atteso, che ogni anno rinnova un rito collettivo fatto di stile, eleganza e piacere dato dallo stare insieme.

Elegante ma mai ingessata, ricercata ma sempre accessibile nel suo modo di accogliere, la Villa delle Rose rappresenta al meglio da oltre trent’anni il concetto di club dove ritrovarsi di serata in serata, a cena e nel dopocena. Sin dagli anni novanta la Villa ha saputo evolversi con naturalezza, mantenendo intatta la propria identità e consolidando un pubblico sempre più internazionale e cosmopolita. Un punto di riferimento capace di generare valore in termini di intrattenimento e per l’intero indotto turistico della Riviera Romagnola.

La Villa delle Rose non è soltanto un club, ma un vero e proprio marchio che richiama moda, eventi e socialità esclusiva: un luogo dove esserci diventa sinonimo di appartenenza, uno spazio in cui ritrovarsi con continuità, grazie al suo ristorante Asian Lounge, ai suoi cocktail bar, ad una serie di comfort esclusivi, al suo essere discoteca sempre al passo con i tempi e spesso e volentieri anticipandoli, grazie ad una serie di top dj in calendario, esibizioni, scenografie e continue innovazioni in termini di design, acustica e visual.

L’estate 2026 della Villa delle Rose inizia con due autentiche serate di gala. Venerdì 15 maggio in console Bender, Mojave Grey – entrambi già protagonisti al festival Coachella e Burning Man – Nicola Zucchi, Ciuffo e Tanja Monies; sabato 16 musica a cura di Patrick Topping – atteso da un’estate dove sarà protagonista in tutti i club di Ibiza – Bartolomeo e Mappa.

La programmazione estiva della Villa delle Rose sarà all’insegna del rinnovamento nella continuità, con il ritorno ed il consolidamento di alcune one-night quali AMA (Art Meet Art), Clorophilla, Vita e VidaLoca. Tantissimi i guest ed i superguest in calendario: BLOND:ISH, Bob Sinclar, James Hype, Jamie Jones, Meduza, Satori, Seth Troxler e Steve Aoki, giusto per citarne alcuni.

La Villa delle Rose non è un’abitudine: è uno status.

www.villadellerose.net

foto di Marco Canova