Villa delle Rose: Vintage Culture, James Hype e…

Spettacoli, scenografie, ledwall, effetti speciali, tanti superospiti, buon cibo e tanto altro: fattori che rendono da 31 anni a questa parte la Villa delle Rose di Misano Adriatico il locale estivo per antonomasia. La programmazione di agosto 2025 non fa che ribadirlo. Ecco alcuni degli appuntamenti principali in calendario.

Venerdì 1° agosto: Clorophilla Festival con Grossomodo, Goodboys, Room 9 e Tanja Monies. Duo britannico formato da Joshua Grimmett e Ethan Shore, i Goodboys hanno raggiunto fama planetaria con le tracce “Piece of Your Heart” e Lose Control”, realizzati insieme ai Meduza. Nella loro discografia spiccano release per etichette discografiche del calibro di Armada Music e Tomorrowland Music.

Sabato 2 agosto: Fidelio con Jaden Thompson e Ricky Pedro. Nato a Swindon, residente a Manchester, Jaden Thompson è un talento naturale in costante ascesa: a 19 anni è diventato resident al fabric di Londra e da tempo si esibisce nei club e nei festival più importanti di tutto il mondo. La sua è una house molto classica arricchita da energia e innovazione.

Domenica 3 agosto: Vidaloca. La serata che meglio di chiunque altra unisce nel migliore dei modi animazione e ritmi urban che sconfinano spesso e volentieri nel pop.

Venerdì 8 agosto: Why Not con Emis Killa, Samuele Sartini, Dany Silva, Lefty Lay, Ake. Emis Killa è diventato in breve tempo uno dei nomi più iconici e riconoscibili della scena hip-hop italiana. Lo scorso anno ha festeggiato i suoi primi 15 anni di carriera, il 2025 lo ha iniziato con la pubblicazione di “Demoni” lo scorso febbraio, per poi tornare a maggio con il singolo “In auto alle 6:00”, in collaborazione con l’artista e amico di lunga data Lazza, prodotto da Takagi & Ketra, brano in cui i due rapper si alternano su una base strumentale dai bassi profondi e un beat trascinante. Grande attesa a settembre per il suo concerto EM16 alla Fiera Milano Live.

Sabato 9 agosto: Vita con Vintage Culture e Bartolomeo. Numero nove nella Top 100 DJs Poll della rivista DJ Mag, il brasiliano Vintage Culture è diventato in pochi anni uno dei dj più richiesti ed apprezzati al mondo. Lo scorso anno è uscito “Promised Land”, il suo album di debutto e che rappresenta al meglio la sua filosofia musicale: lo stesso può dirsi per i suoi Vintage Is A Festival, eventi itineranti svoltisi in diversi stadi del Brasile e che hanno saputo radunare decine di migliaia di persone e per il suo recente remix di “Lately” dei RÜFÜS DU SOL. Vintage Culture arriva alla Villa dopo aver suonato in gran parte dei festival elettronici più importanti al mondo quali Coachella, Movement Detroit, Awakenings, Sónar e Tomorrowland.

Giovedì 14 agosto (Ferragosto): James Hype, Samuele Sartini, Room9. Il britannico James Hype è un’autentica forza della natura: i suoi set trasmettono sempre un’energia unica, unita ad una tecnica impeccabile e all’indiscussa capacità di trasportare il pubblico presente in autentici viaggi caleidoscopici che abbracciano passato, presente e futuro della musica elettronica. James Hype vanta oltre 10 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e successi quali “More Than Friends” e “Ferrari”; questa estate si è confermato resident all’Hï Ibiza con la serata Our House, in scena tutti i lunedì sino al 29 settembre. James Hype torna alla Villa delle Rose per la terza estate consecutiva, per quello che ormai è uno dei principali appuntamenti da non perdere nel club romagnolo.

Venerdì 15 agosto: Noname con Il Pagante. Negli ultimi quindici anni Il Pagante – il duo composto da Roberta Branchini (Brancar) e da Edoardo Cremona (Eddy Veerus)- ha scelto la via della musica per raccontare e fotografare vizi e virtù, sogni e manie della propria generazione, ironizzando sullo stile di vita dei milanesi a partire dal mondo dei PR e dei “paganti” in discoteca. I loro brani sono sempre diventati hit, accompagnati un’intensa attività live nei più importanti club e festival nazionali e non. A giugno è uscito il loro ultimo album “FOMO”, acronimo per Fear of Missing Out; un album che concentra intuizioni, stili, tendenze e contaminazioni che hanno ispirato Il Pagante in questi tre lustri.

Sabato 16 agosto: Vita con Prospa e DJ Protein. Prospa – gli inglesi Harvey Blumler e Gosha Smith aka Prospa arrivano da Leeds e sono esplosi nel 2018 con la traccia “Prayer, contribuendo al contempo al rilancio dell’etichetta house Stress Records dopo una pausa di 13 anni. Da allora sono in costante ascesa, rafforzata in particolare lo scorso anno dalla loro release “If You Want My Loving” per CircoLoco Records.

Venerdì 22 agosto: Clorophilla con Bob Sinclar, Nicola Zucchi, Mappa e Tanja Monies. Il dj e producer francese Bob Sinclar è tra gli artisti più longevi e blasonati della scena dance internazionale, apprezzato e richiesto in tutti i club del mondo. Amatissimo in Italia, vanta una carriera quasi trentennale costellata da hit mondiali e centinaia di dischi di platino e oro: brani quali “World, Hold On”, “Love Generation” e “Til the Sun Rise Up” sono autentici inni dancefloor senza tempo e senza età, per tacere delle sue collaborazioni con Raffaella Carrà, Matia Bazar, Robbie Williams e Annalisa. Il suo nuovo singolo si intitola “Cruel Summer (Again)” ed è uscito ad aprile. Bob Sinclar torna alla Villa per la seconda volta questa estate.

Sabato 23 agosto: Vita con Blackchild e Ricky Pedro. Nato e cresciuto ad Ischia, Blackchild ha scelto il proprio nome d’arte grazie alla sua passione per la musica black dagli anni sessanta ai giorni nostri; cresciuto ascoltando hip hop, R&B e discomusic, Blackchild è sempre più una presenza costante nei club italiani e stranieri di riferimento ed anche sul fronte discografico si conferma alquanto dinamico, come dimostrano le sue release per etichette discografiche quali Defected e Solid Grooves.

Venerdì 29 agosto: 90 Wonderland. Torna il party per eccellenza dedicato agli anni Novanta, con dj, animazione, gadget ed effetti speciali dedicati a questo magico decennio.

Sabato 30 agosto: Vita con Themba e ZØEDÏAC. Il sudafricano Themba (nella foto) ha iniziato a diventare un riferimento per club e festival di tutto il mondo nel 2018 grazie alla sua traccia “Who Is Themba”: da allora la sua ascesa è stata inarrestabile, ribadita e certificata dal suo album “Modern Africa, Pt I – Ekhaya” (Armada Music) e dal suo EP “Heritage”, quest’ultimo un autentico omaggio a Fela Kuti, con tutta probabilità il più grande artista musicale africano di tutti i tempi. Themba è uno dei massimi ambasciatori mondiali della Afro House.

