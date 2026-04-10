Amnesia Milano, aprile 2026: tutti i suoi guest

Rinnovarsi e confermarsi, con metodo e visione: questi i principi e le regole che da sempre guidano l’Amnesia Milano, la cui programmazione anche nel 2025/26 si sta sviluppando all’insegna della trasversalità, capace di proporre il meglio della house e della techno mondiale, alternando pesi massimi della console a giovani promesse e a nomi che spesso e volentieri passano dall’Amnesia quasi a certificare un deciso salto di qualità. La programmazione di aprile 2026 non fa che ribadirlo: dopo un turno di riposo sabato 4 aprile, si inizia sabato 11 con Wade e si prosegue sabato 18 con Beltran. L’ultimo fine settimana di aprile collima la Milano Design Week: venerdì 24 ultimo appuntamento stagionale al Fabrique con la one-night Vision – prodotta da Amnesia Milano – in modalità indoor: in console Amelie Lens, Nina Kraviz e Richey V. Sabato 25 si torna all’Amnesia con Neverdogs e Candelaria.

sabato 11 aprile 2026: Wade e Boogie. Nato a Dos Hermanas nei pressi di Siviglia, Juan Carlos Cruz aka Wade in pochissimo tempo ha saputo creare uno stile tutto suo: i suoi set declinano una house non esente da contaminazioni hip-hop e sanno spingersi anche sino ad una techno decisamente energica, alternando spesso e volentieri sue produzioni, suoi remix, talvolta qualche bootleg. Con Wade il ritmo non viene mai meno, così come la voglia di sorprendere e sorprendersi: per questo motivo Wade da anni è apprezzato in tutto il mondo ed il suo ritorno all’Amnesia arriva caratterizzato dai migliori auspici.

sabato 18 aprile 2026: Beltran e Blacksun b2b White Off. Originario del Rio Grande do Soul, Beltran (nella foto) è diventato un riferimento nello scenario tech-house grazie al brano “Smack Yo”, uscito nel 2022 su Solid Grooves, al quale ha fatto seguire altre release di livello come “Warning” e “Basement”: la sua tech-house ha il raro pregio della freschezza ed il sapore dell’imprevedibilità, qualità che fanno la differenza nello scenario elettronico, sempre alla ricerca di novità ed altrettanto rapido nel definire i propri parametri.

venerdì 24 aprile 2026: Vision presenta Amelie Lens, Nina Kraviz, Richey V. Amelie Lens è da sempre sinonimo di precisione e potenza. I suoi set si muovono su traiettorie serrate: ritmiche veloci, costruzioni progressive, una tensione che cresce con metodo. Con la piattaforma Exhale – tra label ed eventi itineranti e che ha appena festeggiato i suoi primi dieci anni – Amelie Lens ha creato uno spazio dedicato a una nuova generazione di producer e dj, rafforzando un’estetica sonora compatta e diretta, radicata nella tradizione europea ma proiettata verso una dimensione globale. Nina Kraviz da sempre è antesignana di una techno imprevedibile, trasversale e ricercata. Le sue selezioni attraversano le più variegate sfumature della musica elettronica, alternando momenti ipnotici a crescendo improvvisi. Con la sua etichetta discografica трип da sempre mette al centro della scena produzioni non convenzionali, che hanno come marchio di fabbrica una forte identità culturale ed indipendente. Analogo metodo che ha utilizzato per la sua nuovissima label Treats, che ha debuttato lo scorso febbraio. La serata Vision si svolge al Fabrique di Milano, durante la Milano Design Week.

sabato 25 aprile 2026: Neverdogs e Candelaria. Da oltre 20 anni Tommy Paone e Marco De Gregorio aka Neverdogs sono una presenza di riferimento nel variegato universo degli eventi dance, anche e soprattutto grazie alle release della loro etichetta discografica Bamboleo ed i relativi party, così come negli anni non sono mancate produzioni per label del calibro di elrow Music e Mindshake Records. Nei loro set propongono una tech house con richiami al funky, alla minimal ed alla techno e soprattutto sanno sempre come porsi di fronte al dancefloor.

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