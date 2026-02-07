Amnesia Milano, febbraio 2026: tutti i guest

Febbraio 2026: da sempre Amnesia Milano è un club che guarda e costruisce oltre l’immediato, capace di leggere il contesto in cui si muove e di costruire la propria programmazione con coerenza e continuità. L’attenzione di Amnesia Milano non è mai rivolta al singolo evento ma ad una prospettiva che supera il presente e costruisce valore nel lungo periodo.

La programmazione di febbraio 2026 di Amnesia Milano prevede venerdì 6 Vision con Marco Carola The Birthday (al Fabrique), sabato 7 Easttown, Mason Maynard e Michele Arcieri, sabato 14 Jaden Thompson, Luuk van Dyk e Not From Here, sabato 21 NEXUP RECZ con Max Dean, Luke Dean e Tommy Phillips, venerdì 27 Vision con Luciano The Birthday (al Fabrique), sabato 28 Indira Paganotto e Richey V.

sabato 7: Easttown, Mason Maynard e Michele Arcieri

Il dj e producer olandese Easttown è un talento in costante ascesa nel panorama elettronico mondiale: le sue selezioni musicali sono un vero e proprio tributo alla House di ieri, oggi e domani, con sistematici richiami alle atmosfere disco ed alle sonorità degli anni novanta. Easttown è decisamente attivo anche e soprattutto sul fronte discografico, come dimostrano le sue release per label del calibro di House of Love (Folamour) e LFT (Franky Rizardo).

sabato 14 Jaden Thompson, Luuk van Dyk e Not From Here

Nato a Swindon, residente a Manchester, Jaden Thompson è un talento naturale in costante ascesa: a 19 anni è diventato resident al fabric di Londra e da tempo si esibisce nei club e nei festival più importanti di tutto il mondo. La sua è una house molto classica arricchita da energia e tanta innovazione e che da tempo dà il meglio nei suoi set e nelle sue tracce, in particolare da quando ha dato vita alla sua label Midnight Parade e ha saputo dare nuovo lustro a grandi classici house, uno su tutti “About Love” di Roy Davis Jr, da lui remixato nel 2023 per Classic Music Company.

sabato 21 NEXUP RECZ con Max Dean, Luke Dean e Tommy Phillips

I cugini Max Dean e Luke Dean sono tra le migliori novità elettroniche degli ultimi anni, grazie ad un’innata capacità di avere un sound identitario, alquanto rispettoso della loro gavetta nei club inglesi più underground. La loro reputazione si è rafforzata grazie e soprattutto alla label NEXUP RECZ e con eventi come quelli in calendario sabato 21 febbraio all’Amnesia, in passato celebratisi al Drumsheds di Londra e al Warehouse di Manchester radunando sino a 15mila persone. Una label capace lo scorso dicembre di aggiudicarsi la vittoria ai Best of British della rivista DJ Mag nella categoria best track, grazie alla traccia “Can’t Decide”. Grazie a NEXUP RECZ, la scena house inglese ha trovato nuovi interpreti di altissimo livello.

sabato 28: Indira Paganotto e Richey V.

La spagnola Indira Paganotto (nella foto di Alberto van Stokkum) arriverà all’Amnesia Milano poche settimane dopo l’uscita del suo nuovo album “Arte Como Amante”, composto da dodici tracce che raccontano nel migliore dei modo mood musicale e personale della Paganotto, con la traccia che dà il titolo all’intero album realizzata insieme nientemeno che con Nile Rodgers, per una collaborazione che fonde al meglio techno e funky. “Arte Como Amante” dà il via al 2026 della Paganotto nel migliore dei modi, dopo un 2025 di grande livello, che l’ha vista debuttare al festival Coachella, dare vita a b2b con Armin van Buuren e Sara Landry, avere una residenza all’Hï Ibiza ed essere diventata la prima dj donna a chiudere con un suo set il festival Monegros. Sabato 28 febbraio la Psymama – come ama farsi definire dai suoi fan – sarà come sempre celebrare un rito techno assolutamente identitario.