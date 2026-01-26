Febbraio 2026: Vision torna con Carola e Luciano

Febbraio 2026: esistono serate che non sono semplici date in calendario, ma rituali che si rinnovano nel tempo. Vision – la one-night prodotta da Amnesia Milano – è uno di queste, capace in breve tempo di saper costruire identità, attesa, appartenenza e che venerdì 6 torna al Fabrique di Milano come meglio non potrebbe, grazie alla scelta di Marco Carola di festeggiarvi il suo compleanno, una scelta che si rinnova una volta di più in maniera più che spontanea e naturale; sempre a febbraio, sempre al Fabrique, venerdì 27 Vision tornerà in piena Milano Fashion Week con un altro compleanno, quello di Luciano.

Da tantissimi anni Marco Carola è uno dei top dj mondiali, capace di attraversare generazioni e club, portando ovunque un sound riconoscibile, potente e senza compromessi. La sua presenza rappresenta una garanzia artistica assoluta, grazie a tecnica, carisma e ad una visione musicale che continua ad indirizzare la scena elettronica globale. Festeggiarne il compleanno a Vision significa celebrare un artista e rendere omaggio a una figura che ha contribuito in modo decisivo a definire il linguaggio del clubbing contemporaneo, grazie alla sua indiscussa capacità – esplicitata in particolare con le sue serate Music On e le tante maratone musicali – di creare un unicum tra dj e dancefloor. Insieme a Marco Carola, venerdì 6 febbraio, ci sarà Frank Storm.

Luciano è uno dei pochi dj in grado di mettere d’accordo tutto e tutti, grazie ad un sound alquanto personale e allo stesso tempo identitario. Tanti i suoi highlights di una carriera straordinaria: le serate Vagabundos a Ibiza, le release con la sua etichetta discografica Cadenza, fondata nel 2003, il Magik Grande Festival a Santiago del Cile, la creazione della fondazione One Coin For Life, atta a salvaguardare le popolazioni indigene particolarmente vulnerabili e le loro culture, il suo contributo alla colonna sonora di Fatal Fury lo scorso settembre. Luciano – dentro e fuori la consolle – è sempre la migliore delle scelte, dalla prima all’ultima traccia, in ogni suo set. In un’unica parola magico, in un’unica definizione Magik Luciano. Insieme a Luciano, venerdì 27 febbraio, ci saranno Josh Baker e Alci.

Info e tickets: amnesiamilano.com

foto d’apertura: Marco Carola – credits: Gabriele Canfora per Lagarty Photo