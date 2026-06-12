Vision Open Air: gli appuntamenti di giugno 2026

Da sempre Vision Open Air si distingue per una linea artistica basata all’insegna della versatilità musicale. Sin dalla sua prima volta all’ex Macello di Milano (aprile 2024) Vision Open Air ha proposto nomi di riferimento dell’elettronica internazionale, costruendo una programmazione che attraversa house, techno e linguaggi affini.

Tutto questo si traduce a giugno con East End Dubs e Franky Rizardo (sabato 13) e ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U (venerdì 19) e a settembre con Charlotte de Witte (sabato 5), Michael Bibi (giovedì 24) e Solomun (sabato 26). Ulteriori date saranno annunciate a breve.

Sabato 13 giugno 2026: East End Dubs, Franky Rizardo, Frank Storm e Blacksun.

Innovatore come pochi altri deejay, East End Dubs porta in giro per il mondo l’essenza e la qualità del vero clubbing londinese, con set che fluttuano tra deep tech minimal house e che vengono amplificati ed esaltati da richiami a dub e uk garage e che negli anni gli sono valsi plurimi riconoscimenti e – anche questa estate – la residenza all’Hï Ibiza tutti i martedì da giugno ad ottobre con il suo party Eastenderz, un must balearico e non. Franky Rizardo: un dj, una garanzia. Il dj ed il producer olandese da tempo è al centro della scena elettronica mondiale ed ogni anno riesce ad alzare l’asticella sempre più in alto, grazie alla sua innata capacità di muoversi soavemente tra House e Techno, sia con i set sia con le sue produzioni discografiche, queste ultime in particolare con la sua etichetta discografica LTF Records, che quest’anno sta sfornando una gemma dopo l’altra. A seguire aftershow all’Amnesia Milano.

Venerdì 19 giugno 2026: ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U

Venerdì 19 giugno 2026 sarà il giapponese ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U ad interpretare al meglio la filosofia sonora di Vision Open Air. Nato ad Osaka, da tempo residente a Tokio, ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U gode di rispetto unanime tra pubblico ed addetti ai lavori. Merito di una coerenza musicale costruita negli anni grazie a scelte che privilegiano la techno nelle sue più svariate dimensioni e che lo hanno portato con i suoi set per Boiler Room di raggiungere milioni di views in pochissimi giorni. ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U è altresì un artista a tutto tondo, come dimostrano la sua partecipazione a TRANCE, la performance di Tianzhuo Chen lunga durata (fino a 12 ore), che fonde club culture, danza, musica dal vivo, animazioni e arte visiva, e la sua apparizione nel film “Happyend”, scritto e diretto da Neo Sora, dove interpreta di fatto sé stesso, ovvero un dj in un party underground a Tokio.

Biglietti ed ulteriori informazioni in questo link

foto di Andres Barragan