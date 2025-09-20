I superguest di Vision Open Air all’ex Macello

Durante la Fashion Week milanese di settembre Vision allestisce un calendario unico ed esclusivo, confermandosi sempre più un imprescindibile punto di riferimento per quanto concerne gli eventi internazionali che abbiano come protagonista la musica elettronica.

All’ex Macello Vision Open Air inizia giovedì 25 settembre 2025 con Peggy Gou, Chloe Caillet e Annicka e prosegue venerdì 26 con PAWSA, Matisa, Saraga e KOKO e sabato 27 con Solomun, Genesi e Valerie Fox. Venerdì 26 settembre, sempre per restare in tema, prima stagionale di Vision al Fabrique con The Martinez Brothers e Blacksun.

Giovedì 25 settembre: Peggy Gou, Chloe Caillet e Annicka. Con il passare degli anni la coreana Peggy Gou è diventata non soltanto una delle dj più riconoscibili a livello globale, ma anche un’icona di moda e stile in tutto il mondo. Ha collaborato con diverse griffe, ha fondato il suo brand KIRIN, per tacere della sua collaborazione con Tequila Don Julio per una limited edition. Tutto questo mentre Peggy Gou si imponeva a suon di serate e di hit in tutto il mondo, grazie a tracce quali “(It goes like) Nanana” e set in festival assoluti quali Glastonbury e Coachella. In poche parole, non potrebbe esserci dj migliore per il primo appuntamento di Vision Open Air all’ex Macello durante la Milano Fashion Week.

Venerdì 26 settembre: PAWSA, Matisa, Saraga e KOKO. Lo stile di PAWSA (nella foto di Riya Hollings) è davvero inconfondibile: una tech house fantasiosa contaminata da richiami old-school, così come i suoi set sanno spaziare con naturalezza tra generi, decenni e contesti differenti. Co-fondatore della etichetta Solid Grooves Records insieme a Michael Bibi, negli ultimi anni PAWSA ha saputo creare un suono, un’estetica ed una comunità che attirano sempre più fan e artisti da tutto il mondo e che lo hanno reso un riferimento anche al di fuori della comunità elettronica. Un esempio recentissimo? La presenza della sua traccia “Double C” nella colonna sonora del film F1 interpretato da Brad Pitt.

Sabato 27 settembre: Solomun, Genesi e Valerie Fox. Talento, innovazione, riconoscimenti e impatto culturale: queste le caratteristiche che negli anni hanno reso Solomun un indiscusso maestro, grazie anche e soprattutto all’indiscussa capacità di creare uno stile musicale tutto suo, che sfugge a qualsiasi definizione e catalogazione. Notevole altresì il suo contributo sul fronte discografico, in particolare con la sua label Diynamic, per tacere dei suoi remix per Depeche Mode, Lana Del Rey, Paul Kalkbrenner e tantissimi altri artisti. L’autorevolezza di Solomun trascende l’ambito strettamente musicale, come dimostra ad esempio la sua collaborazione con il videogame Grand Theft Auto V, dove ha lanciato il suo singolo “Customer Is King”, con un videoclip ambientato al suo interno: il modo migliore per presentare la 100esima release della sua etichetta. Solomun è davvero il dj che sa sempre mettere d’accordo tutti quanti.

Radio 105 è media partner ufficiale di Vision Open Air all’ex Macello durante la Milano Fashion Week.

