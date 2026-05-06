Numeri da record per Aperyshow 2026

Numeri da record per l’edizione 2026 di Aperyshow, il primo Charity Festival italiano, svoltosi nella sua nuova sede all’ex Dogana di Treviso da venerdì 24 a domenica 26 aprile e da giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio 2026.

Aperyshow 2026 ha registrato 150.430 presenze, l’esibizione di 312 artisti, il prezioso ed Imprescindibile supporto di 1.055 volontari, così come sono stati imponenti i suoi numeri e le sue interazioni sui social network: oltre 20 milioni di interazioni e più di 40mila tra tag e hashtag.

“I numeri registrati e il successo aggregativo dimostrato evidenziano che ci troviamo di fronte ad un evento veramente straordinario – sottolinea il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani – Per sette giorni a giovani e non solo giovani è stato possibile vivere un’atmosfera fatta di relazioni umane e tanta musica all’insegna della beneficenza. È la conferma che con lo spirito giusto, quello che sa coniugare un po’ di leggerezza con un cuore grande, è possibile divertirsi e soprattutto farlo in sicurezza. Un ringraziamento va a tutti coloro sono stati protagonisti di questa occasione di festa e di svago, in particolare agli organizzatori, agli artisti, ai volontari, al personale che si occupa di sicurezza, di soccorso e alle forze dell’ordine, senza i quali una simile manifestazione non sarebbe realizzabile”.

“C’è un’immagine che più di tutte mi porto a casa da questa edizione ed è quella dell’entusiasmo dei ragazzi: mi ha davvero riempito il cuore vedere la loro gioia nell’aver trovato un’opportunità di aggregazione, di musica e di divertimento sano – parole del Sindaco di Treviso Mario Conte – Aperyshow ha saputo parlare ai giovani, ma allo stesso tempo coinvolgere tutte le generazioni, creando un ambiente positivo e inclusivo, con un obiettivo ancora più grande: sostenere le associazioni che operano in ambito sociale nel nostro territorio. Treviso ha risposto alla grande, con numeri straordinari ed entusiasmo, dimostrando una straordinaria capacità di partecipazione. Questo successo è il frutto di un importante lavoro di squadra: per questo desidero ringraziare gli organizzatori dell’Aperyshow , i nostri uffici, le Forze dell’Ordine e tutti gli artisti che hanno contribuito a rendere questa settimana davvero speciale. È stata una settimana meravigliosa, che vogliamo assolutamente rivivere nel 2027”

“16 anni di storia e undici edizioni: siamo passati dalle 300 persone degli esordi alle oltre 150.000 di quest’anno – spiega Riccardo Checchin, event manager di Aperyshow – Un miracolo reso possibile dal potere della musica che unisce le persone in nome della solidarietà e dell’inclusione, un’edizione caratterizzata dal divertimento sano e responsabile, come da sempre avviene ad Aperyshow. Un sentito ringraziamento va all’Amministrazione Comunale nella persona del sindaco Mario Conte, alle Forze dell’Ordine, alle Istituzioni tutte, alla Prefettura ed alla Questura per il loro fondamentale contributo ad organizzare un servizio di sicurezza impeccabile, alla Provincia ed alla Regione per il loro Patrocinio e anche e soprattutto agli oltre 1000 volontari ed ai 300 artisti che hanno creduto in un sogno chiamato Aperyshow, così come per tutti noi è stato importante condividere il palco nella serata finale con il Sindaco Mario Conte ed il Presidente della Regione Veneto Alberto Stefani. Oggi più che mai continuiamo ad essere un ponte tra i giovani e la solidarietà, giovani sempre più attenti a questi temi sociali, perché consapevoli del valore di essere comunità oggi nel 2026”.

Aperyshow tornerà a Treviso l’anno prossimo, sempre per due fine settimana consecutivi: dal 23 al 25 aprile e dal 30 aprile al 2 maggio 2027. Nel frattempo è stata annunciata la seconda edizione di Aperyshow On The Beach, in calendario domenica 2 agosto 2026 alla Spiaggia del Faro di Jesolo. E le sorprese e le novità di quest’anno da parte di Aperyshow non finiscono qui…

sito ufficiale Aperyshow