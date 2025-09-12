Gin & Tonic Festival al Bunker di Torino: tutti i contenuti extra

Dopo il grande successo delle sue edizioni in diverse città italiane, Gin & Tonic Festival approda al Bunker di Torino da venerdì 12 a domenica 14 settembre 2025, per un autentico gran finale di stagione. Il Bunker, tempio dell’underground torinese, si trasformerà in un’arena da degustazione unica, unendo l’eleganza del gin alla creatività post-industriale della location. L’evento, a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite, promette contenuti di diverse fattispecie, pensate per rendere accessibile la cultura del Gin a un pubblico sempre più ampio e preparato.

Oltre 400 etichette

Il cuore pulsante del festival sarà rappresentato da una selezione curatoriale di oltre 400 etichette di gin provenienti dalle più prestigiose distillerie internazionali. Dai London Dry Gin iconici alle interpretazioni botaniche più avant-garde, dai produttori artigianali italiani alle maison storiche britanniche e olandesi, ogni bottiglia racconterà una storia di maestria distillatoria e passione per l’eccellenza.

Masterclass gratuite

Masterclass gratuite con esperti internazionali: Gin&Tonic Festival si distingue per un approccio educativo di livello accademico. Grazie alla partnership con ilGin.it e Mosaico Spirits, l’evento ospiterà il fondatore Marco Bertoncini, uno dei tre membri italiani della prestigiosa The Gin Guild

Crea il tuo Gin

Un’occasione unica per trasformarsi in Mastro Distillatore per un giorno. Realizzato in partnership con iltuogin.it, questo laboratorio permette agli ospiti di cimentarsi nella creazione di blend personalizzati sotto la guida di esperti. Il tutto inizia con un racconto sui segreti della distillazione, prosegue con la selezione di oltre 40 botaniche pregiate e si conclude con la creazione di una bottiglia dal blend unico, completa di etichetta personalizzata stampata in loco.

Gin Special

Per chi desidera esplorare il gin oltre il classico Gin & Tonic, sarà presente uno stand speciale “Gin Special”. Qui, i più talentuosi bartender italiani reinterpreteranno i drink a base gin, abbinandolo a guarnizioni e ingredienti innovativi. Lo stand rappresenta il palcoscenico privilegiato per scoprire sfumature di gusto completamente nuove.

Degustazione di Sigari

Si rinnova la collaborazione con il Club Amici del Toscano, un’associazione dedicata a un’icona della tradizione italiana. I visitatori scopriranno il perfetto connubio tra i sapori di un sigaro Toscano e le note aromatiche del Gin & Tonic.

Gin & Tonic by night

Dalle 18:00 all’01:00, i visitatori di Gin & Tonic Festival potranno godersi la serata con musica e dj set che accompagneranno tutte le attività, così come non mancheranno i momenti dedicati al karaoke e ad altro ancora. Dall’una di notte di venerdì 12 e sabato 13 settembre, il GTF Bunker Party rappresenterà la sintesi perfetta sintesi perfetta tra cultura del bere consapevole e intrattenimento di qualità e il sound system del Bunker prenderà il sopravvento. La programmazione musicale di Gin&Tonic Festival brilla con artisti internazionali e locali: dai Newen Afrobeat e i loro ritmi cileni afrobeat con tocchi mapuche, al collettivo Jurema, passando per il dj e producer torinese Gigi Travis, il 3531 Cluster Collective, Mattia Corrado, i Bunkereeno Collective e tanti altri. L’accesso ai party è incluso nel biglietto gratuito del festival.

Accesso al festival

In linea con la filosofia inclusiva del brand, l’accesso all’evento rimane completamente gratuito tramite registrazione su Eventbrite, con accesso prioritario garantito fino alle ore 21:00. Una scelta strategica che conferma la mission del festival: rendere accessibile la cultura del premium beverage a un pubblico sempre più ampio e preparato.

INFORMAZIONI PRATICHE:

Location : Bunker, Via Paganini 0/200, Torino

: Bunker, Via Paganini 0/200, Torino Date : 12-13-14 settembre 2025

: 12-13-14 settembre 2025 Orari Festival : 18:00 – 01:00

: 18:00 – 01:00 Orari Party : dalla 1 di notte (venerdì e sabato)

: dalla 1 di notte (venerdì e sabato) Ingresso : Gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite

: Gratuito con prenotazione obbligatoria su

web: gintonicfestival.com

facebook: festivalgintonic

instagram: gintonic_festival

youtube:gintonicfestival5184

tiktok: gintonic_festival

foto d’apertura di Lagarty Photo