L’estate elettronica del Ferrara Summer Festival

Il ritorno de Il Gatto & La Volpe, il meglio della trance mondiale con Spirit of Trance, il live di Paul Kalkbrenner: così Ferrara si prepara a diventare sempre più uno dei punti di riferimento italiani e stranieri dell’estate elettronica, grazie al Ferrara Summer Festival che punta con decisione sul meglio della musica dance internazionale.

Domenica 24 maggio 2026, da mezzogiorno a mezzanotte: Il Gatto & La Volpe in Afterhour. Adrian Morrison, Athomkraft, Cirillo, Claudio Di Rocco, Datura, Fabio Mbini, Gianni Parrini, Joe T Vannelli, Luca Antolini, Marco Bellini, Massimino Lippoli, Panda, Pench, Rexanthony, Ricci Jr, Teou: questi i dj che compongono la line-up di un’intera giornata dedicata alle sonorità che hanno fatto la storia di house, techno ed elettronica, maestri della console autenticamente evergreen. Il tutto in quel di Sottomura Open Air, con la t-shirt dell’evento in omaggio ai primi 500 che acquisteranno il biglietto.

Lunedì 1° giugno (dalle ore 17): Spirit of Trance a Sottomura Open Air. La trance è uno dei generi elettronici più internazionali: ha comunità molto attive in Europa, in Asia, nelle Americhe e anche online. Festival dedicati e grandi eventi attirano persone da tutto il mondo, creando una sorta di cultura condivisa fatta di energia, connessione e appartenenza. In Italia tutto questo si tradurrà anche quest’anno nel one-day festival Spirit of Trance, che proporrà al Sottomura Open Air nomi assoluti del calibro di Aly & Fila, Bryan Kearney, Ferry Corsten, Giuseppe Ottaviani, John O’Callaghan e Paul Van Dyk. Un appuntamento che sta già attirando molta attenzione dalla fan base trance di tutto il mondo.

Sabato 20 giugno (dalle ore 19): Paul Kalkbrenner. Piazza Ariostea – il palcoscenico ferrarese che accoglie artisti e pubblico da tutto il mondo – è pronta ad accogliere un fuoriclasse assoluto. Paul Kalkbrenner è una figura più che centrale dell’elettronica contemporanea, che continua a ridefinire con rigore ritmico e sensibilità melodica, come ha avuto modo di dimostrare con il suo ultimo album “The Essence”, uscito lo scorso anno. Kalkbrenner è un artista in equilibrio tra club e mainstage, sempre fedele a sé stesso e mai influenzato dalle mode del momento.

“Tre eventi, tre anime della musica elettronica, un unico grande palcoscenico: Ferrara Summer Festival 2026 si prepara ad accogliere appassionati da tutta Italia e dall’estero – spiega Fabio Marzola, patron del Ferrara Summer Festival e titolare del Madame Butterfly sempre di Ferrara – Abbiamo pensato a tre appuntamenti unici nel loro genere, dedicati a passato, presente e futuro della musica elettronica per unire gli appassionati di questi generi musicali provenienti da tutto il mondo”.

Biglietti ed ulteriori informazioni in questo link.

foto di Vista Digitale