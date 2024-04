venerdì 28 giugno: Spirit of Trance a Ferrara

Esistono pochi linguaggi universali che abbiano la stessa forza, lo stesso impatto e la stessa magia della musica trance, genere di musica elettronica nato in Germania negli anni novanta che vanta una community di milioni di persone ed una serie dj che da tempo immemore sono protagonisti nei migliori festival musicali di tutto il mondo.

Per un’unica serata tutto questo si materializza anche in Italia grazie al one-day festival Spirit Of Trance, in programma in piazza Trento Trieste a Ferrara con Aly & Fila, Markus Schulz, Noyse Kompressor, Paul van Dyk e Vini Vici. Una serata rara del suo genere, nel quale i dj set di autentici fuoriclasse si celebreranno in un contesto atipico come una piazza medioevale unica per nobiltà ed eleganza, il simbolo dell’identità e della tradizione di Ferrara, ideale per creare un’atmosfera in grado di mescolare storia e modernità.

La line up di Spirit of Trance propone il duo egiziano Aly & Fila, tra i pochissimi artisti elettronici che si siano mai esibiti alle Piramidi di Giza, il tedesco Markus Schulz, dj trance per eccellenza se ce n’é uno, il ferrarese Noyse Kompressor, talento in grande ascesa sia in Italia che all’estero, il tedesco Paul van Dyk, presente nella Top 100 di DJ Mag dal 1997 ed il cui radio show VONYC Sessions ha appena superato il traguardo delle 900 puntate e gli israeliani Vini Vici, alfieri assoluti della psy trance e che hanno una media di 200 show all’anno.

La musica trance ha dato vita autentici inni non soltanto dance, valgano per tutti “For An Angel” di Paul van Dyk, eseguito più volte anche in modalità orchestrale, “Great Spirit” dei Vini Vici e “It’s All About The Melody” di Aly & Fila. Brani con milioni di visualizzazioni e stream, imprescindibili nei best of di categoria, pronti a far emozionare tutti i partecipanti di Spirit of Trance, appuntamento per il quale si prevede massiccia adesione sia dall’Italia sia dall’estero.

Spirit of Trance è organizzato da Nexo Network con Madame Butterfly e fa parte della rassegna Ferrara Summer Festival

sito internet: www.spiritoftrance.it

prevendite: TicketSms e Ticket One