Presentata a Treviso l’edizione 2026 di Aperyshow

Si prospettano tantissime novità per l’edizione 2026 di Aperyshow, in programma dal 24 al 26 aprile e dal 30 aprile al 3 maggio 2026 all’ex Dogana di Treviso e che oggi – mercoledì 25 marzo 2026 – è stata presentata ufficialmente con la conferenza stampa che si è svolta presso la Sala Guadagnin di Palazzo Rinaldi del Municipio di Treviso.

“Abbiamo creduto fortemente nell’arrivo a Treviso di questo evento perché rappresenta un progetto che unisce intrattenimento, solidarietà e valori, in una location come quella della dogana che ha già ospitato grandi eventi – parole del Sindaco di Treviso Mario Conte, che in conferenza stampa ha fatto gli onori di casa – Aperyshow è un esempio concreto di come si possano coinvolgere migliaia di persone con una linea up di artisti di livello promuovendo al tempo stesso inclusione, attenzione sociale e sostegno a chi ha più bisogno”.

“Aperyshow ha cambiato casa per proseguire nella sua crescita ed evoluzione – spiega Riccardo Checchin, event manager di Aperyshow – Crescita che significa per la prima volta una durata di sette giorni, due palchi distinti, intrattenimento e generi musicali differenti e trasversali, grazie ad oltre 300 artisti confermati, per poter continuare ad essere il festival di tutti, giovani ed adulti. Vogliamo confermare che la musica unisce le persone e può essere un importante veicolo di messaggi positivi, ponendo la giusta attenzione a temi fondamentali quali inclusione sociale, disabilità, ricerca oncologica, lotta alla violenza di genere e al bullismo. Il nostro obiettivo e’ quello di poter sostenere chi ha bisogno di aiuti concreti in un modo unico nel suo genere: radunando migliaia di persone sotto lo stesso cielo, dando loro la possibilità di donare passando dei momenti di spensieratezza e sano divertimento assieme ai loro artisti preferiti”.

Nel corso della conferenza stampa sono stati rivelati gli artisti presenti ad Aperyshow 2026 e le associazioni e le onlus he hanno aderito all’edizione di quest’anno: Casa Priscilla, Fondazione Giulia Cecchettin, Fondazione Libra, Fondazione Solo per Te, I Bambini delle Fate e Spaceland APS le associazioni e le onlus che hanno aderito ad Aperyshow 2026.

Tra le novità ulteriori novità di Aperyshow 2026, spicca la presenza di un bar analcolico a cura di Freely. Per Freely, essere partner di Aperyshow ha un sapore special perché è di casa. Nato nel cuore del Veneto, a due passi da Treviso, non poteva mancare ad un festival così importante.

sito ufficiale di Aperyshow