Aperyshow 2026: i primi artisti e format in cartellone

Dopo aver annunciato la sua nuova casa e le date dell’edizione 2026 – dal 24 al 26 aprile e dal 30 aprile al 3 maggio 2026 all’ex Dogana di Treviso – Aperyshow rivela i primi artisti e format in cartellone.

“Aperyshow ha cambiato casa per proseguire nella sua crescita ed evoluzione – spiega Riccardo Checchin, event manager di Aperyshow – crescita che significa per la prima volta una durata di sette giorni, due palchi distinti, intrattenimento e generi musicali differenti e trasversali, grazie ad oltre 300 artisti confermati, per poter continuare ad essere il festival di tutti, giovani ed adulti. Vogliamo confermare che la musica unisce le persone e può essere un importante veicolo di messaggi positivi, ponendo la giusta attenzione a temi fondamentali quali inclusione sociale, disabilità e ricerca oncologica”.

“Siamo veramente felici dell’arrivo nel nostro territorio dell’Aperyshow, un appuntamento straordinario capace di richiamare ogni anno un grandissimo numero di persone, in particolare giovani, grazie a un cartellone di altissimo livello con grandi nomi della musica e dell’intrattenimento – parole del Sindaco di Treviso Mario Conte – È un evento che unisce divertimento, socialità e solidarietà, perché oltre a rappresentare un importante momento di aggregazione e attrattività porta con sé anche un messaggio concreto di beneficenza e attenzione al sociale. Manifestazioni come questa dimostrano quanto la musica e la partecipazione possano diventare un motore positivo per la comunità”.

Questi i primi nomi annunciati da Aperyshow: 90210, Afshin Momadi, Alaia e Gallo, Albi, Alexia, Andrea Zelletta, Arielle Free, Aryfashion, Aura, Back to 2016, Bert, Boss Doms, Carolina Marquez, Cece Rogers, Chimirri, Cire, Cristianino, Damante, Db Boulevard feat Barbara Tucker, Dimmish, Dj Q, Eiffel 65, Fedde Le Grand, Federico Scavo, Finesse, Fiorella, Flaco G, Francesca Toffanin, Francesco Sarzi, Ft Kings, Gala, Gas, Giada Brincese, Gianni Romano, Giorgianni, Gloria Fregonese, Igor S & Lady Brian, Infinity, James Mac, Joe Joe, Kuremino, Lab, Laioung, Lioneel, Lok3ra, Lolla Fedolfi, Luca Daffre, Luca Pechino, Madre Terra, Marco Lys, Markino, Marnik, Mario Scognamiglio, Massimino, Matrix, Mauro Ferrucci, Mazay, Mazzocchi, Melons, Mike More, Moritzino, Musica e Magia, Nicola Gavino, Niko Mammato, Nwa, Paky, Papeete Beach, Piero Pirupa, Pride Village, Qobra, Random, Ricky Le Roy, Ritual, Rudeejay, Salvo Gagliano, Samuele Brignoccolo, Samuele Sartini, Samsara, Sante Sansone, Senorita, Sideral, Simone Pasqual, Slings, Spada, Stravagance, Tellynonpiangere, Teo Mandrelli, The Cube Guys, Thomas D’orsi, Thomas Rotunno, Thorn, Tommy Vee, Topic, Tujamo, Twenty Six, Ty1, Vltra, Yolo, Youniverse.

Lo scorso anno Aperyshow ha radunato oltre 300 artisti – tra deejay, cantanti, gruppi live e performer – un pubblico di 170mila persone e devoluto 151.500 euro in beneficienza. Numeri che ne hanno certificato la crescita e che richiedono spazi, tempi e modi sempre più importanti, come confermato dai primi annunci dell’edizione 2026.

sito ufficiale di Aperyshow