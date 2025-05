Edizione da record per Aperyshow 2025, che sì è confermato una volta di più il primo Charity Festival italiano. Svoltosi nell’area Campo Fiera di Arsego (Padova), giovedì 24, venerdì 25 e domenica 27 aprile e da mercoledì 30 a sabato 3 maggio 2025, Aperyshow ha saputo radunare su un’area di oltre tre ettari oltre 170mila persone e più di 300 artisti, questi ultimi in grado di abbracciare ogni genere musicale e di portare avanti i messaggi di solidarietà che da sempre Aperyshow veicola e sostiene, trasformandoli sempre in azioni concrete. Aperyshow che per la prima volta tornerà anche in versione estiva domenica 3 agosto a Jesolo con Aperyshow On The Beach.

Bello Figo, Eiffel 65, Boro, Armonica, Andro, Albert Marzinotto, Dj Matrix Tommy Vee, Rivo, Sam Paganini, Sarah Toscano & Tommaso Replica e Andrea Damante sono stati tra i principali artisti saliti sul palco di Aperyshow, un palco di 60 x 16 metri, caratterizzato da ledwall di 350 metri quadrati e un impianto L-Acoustics, in tutto e per tutto e per tutto all’altezza dei più importanti festival mondiali musicali.

A Bello Figo è toccato in particolare chiudere la decima edizione di Aperyshow, con un’esibizione durante la quale ha saputo conquistare l’attenzione del pubblico con continui richiami al rispetto ed alla parità di genere. Con il suo slang (“se quella porta non si apre, chiudila, lasciala chiusa e passa ad altro”) decisamente diretto ed efficace, così come è stata altrettanto efficace in più momenti la citazione e la ripresa della lettera agli artisti della Fondazione Cecchettin, lettera proiettata sul ledwall di fronte a tutto il pubblico presente.

“15 anni di storia e dieci edizioni: siamo passati dalle 300 persone degli esordi alle 170mila di quest’anno – spiega Riccardo Checchin, event manager di Aperyshow – Un miracolo reso possibile dal potere della musica che unisce le persone in nome della solidarietà e dell’inclusione. Un’edizione caratterizzata dal divertimento sano e responsabile, come da sempre avviene ad Aperyshow. Un sentito ringraziamento va all’Amministrazione Comunale, alle Forze dell’Ordine, alle Istituzioni, alle Prefettura ed alla Questura per il loro fondamentale contributo ad organizzare un servizio di sicurezza impeccabile, alla Provincia ed alla Regione per il loro Patrocinio e anche e soprattutto agli oltre 1000 volontari ed ai 300 artisti che hanno creduto in un sogno chiamato Aperyshow”.

L’ingresso ad Aperyshow è stato come sempre libero con donazione volontaria.

Ulteriori informazioni sul sito ufficiale di Aperyshow