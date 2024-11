Grande successo a Ferrara per Monsterland 2024

Grande successo per la 14esima edizione di Monsterland, svoltosi a Ferrara da giovedì 31 ottobre a sabato 2 novembre 2024 e confermatosi uno dei festival di Halloween più importanti d’Europa.

Migliaia di persone provenienti dall’Italia e dell’estero si sono ritrovate a Ferrara per Monsterland, per i suoi sette palchi interni ed i cinque esterni a Ferrara Expo su un’area di 60mila metri quadrati e per la cena ed il party al Castello. Una tre giorni animata da oltre 100 artisti, da scenografie ed allestimenti unici nel loro genere, da un ring di wrestling e dallo show Extreme Freestyle Motocross.

La line-up di Monsterland è stata all’insegna della trasversalità più assoluta, basti pensare alle esibizioni di top artisti italiani quali Geolier, Guè, Rose Villain e Tedua e di autentici fuoriclasse mondiali della musica elettronica quali 999999999, Amelie Lens, Collabs 3000 (Chris Liebing e Speedy J), Dj Ralf, Gigi d’Agostino, Giorgia Angiuli, Ilario Alicante, Marco Faraone e Reiner Zonneveld.

Monsterland Halloween Festival è stato organizzato da Unconventional Events e da Madame Butterfly con il patrocinio del Comune di Ferrara, con l’ingresso riservato esclusivamente ai maggiorenni; L’organizzazione, fin dal primo momento, si è prefissata l’obiettivo di rendere l’intera area sicura, contrastando eventuali atti di delinquenza, così garantendo la sicurezza del pubblico all’interno. Il Piano Sicurezza messo a punto dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica – in piena sinergia con gli organizzatori di Monsterland – ha funzionato nel migliore dei modi, avendo previsto tra le varie misure 37 telecamere di videosorveglianza e 166 steward per vigilare su un’area dei 60mila metri quadrati dove si è svolto Monsterland. Il servizio navetta allestito dall’organizzazione ha garantito centinaia di corse per tutta la durata del festival, contribuendo in maniera decisiva a gestire il flusso del pubblico da e verso Ferrara Expo.

Monsterland insieme al Food Festival cittadino ha concorso a rendere Ferrara una delle mete italiane preferite da turisti italiani e stranieri durante questo ponte di fine ottobre ed inizio novembre, come riportato dall’app Trainline, che ha rilevato come Ferrara abbia registrato in questi giorni un incremento di viaggiatori del +152%.

Un dato che va associato a quello riportato da una ricerca di Confesercenti-Swg, che ha sottolineato come quest’anno il giro di affari per Halloween abbia superato i 200 milioni di euro. Ferrara è tra le città che ne ha più beneficiato, grazie soprattutto a Monsterland, che ha contribuito una volta di più a rendere la città emiliana una delle capitali del turismo musicale italiano ed internazionale, sicuro motivo d’orgoglio e di soddisfazione per chi abbia davvero a cuore le sorti di Ferrara.

