Vision: 25mila presenze, quattro eventi, top dj

25mila presenze, quattro eventi milanesi in tre giorni, tre all’ex Macello ed uno al Fabrique. Un unico filo conduttore, un unico team, la stessa coerenza artistica e la stessa qualità produttiva che caratterizzano i più importanti eventi elettronici milanesi degli ultimi anni.

Se ne è avuto puntuale conferma durante l’ultima Milano Fashion Week, quando Vision ha saputo radunare 25mila persone in quattro eventi che hanno proposto all’ex Macello – in ordine di apparizione – Peggy Gou, PAWSA e Solomun, insieme ai The Martinez Brothers, questi ultimi per Vision in modalità indoor al Fabrique di Milano.

Una programmazione con il meglio del djing mondiale, che ha concluso l’annata 2025 di Vision Open Air, iniziata ad aprile e che prima della Fashion Week aveva proposto Ilario Alicante, &ME (Keinemusik), Marco Carola, Jamie Jones e Joseph Capriati.

L’eco di questi appuntamenti sta rimbalzando in tutto il mondo, grazie alla partecipazione di un pubblico sempre più internazionale. Del resto la tendenza mondiale è sempre più chiara: nell’edizione 2026 del festival Coachella gli artisti di matrice elettronica saranno il 45%; scelte che riflettono appieno i gusti del pubblico e che Vision Open Air sta intercettando nel migliore dei modi, così come l’ex Macello si presta sempre più ad ospitare eventi di radunate migliaia e migliaia di persone.

Da grande infrastruttura dismessa l’ex Macello è diventato un sito di archeologia industriale che – in attesa che sia definito e completato il progetto di riqualificazione – è diventato così un luogo di aggregazione ed un punto di riferimento non soltanto italiano per gli appuntamenti con i top dj. Tutto questo grazie in particolare a Vision Open Air, che contribuisce ad offrire a Milano quello che città come Amsterdam e Berlino propongo da sempre, contribuendo in maniera consistente all’offerta turistica ed all’indotto che ne consegue.

Vision Open Air tornerà puntuale all’ex Macello di Milano l’anno prossimo.

@thisisanewvision

foto di Lagarty Photo