Vision Open Air presenta Mochakk Calling Milano

Gli appuntamenti con Vision Open Air all’ex Macello di Milano sono sempre molto speciali: debutti assoluti, prime volte, tanti momenti da vivere e da ricordare. Sarà così una volta di più sabato 16 maggio 2026 (dalle 17 a mezzanotte) grazie a Mochakk Calling Milano. Un autentico inedito.

Dopo le edizioni sold-out in città quali San Paolo, Lisbona, Miami, New York, Amsterdam, Buenos Aires e Sydney, ed il debutto del Mochakk Calling Festival a Malta nel 2025, Mochakk Calling è diventato rapidamente uno degli eventi più richiesti nello scenario globale della musica elettronica. La data milanese sarà altresì accompagnata da una nuova release discografica dell’artista brasiliano e che sarà annunciata a breve, così come sarà rivelata nei prossimi giorni la line-up completa del Mochakk Calling milanese.

Esploso nel 2023 con il brano “Jealous” (CircoLoco Records) Mochakk – alias del dj e producer brasiliano Pedro Maia – ha consolidato rapidamente la sua reputazione con una serie di produzioni, remix e set nei migliori club e festival mondiali. La sua traccia “Da Fonk” ha superato i 50 milioni di Spotify, così come nuova musica è in arrivo sulla sua etichetta discografica MOTRAXX. Coachella, Glastonbury Festival, Primavera Sound, Time Warp, Panorama Bar, Sunny Hill Festival, Sónar e CircoLoco sono soltanto alcuni dei festival, club e serate che da anni lo vedono protagonista.

Nel frattempo Mochakk Calling è diventato un must nel calendario internazionale musicale, registrando il tutto esaurito in tutto il mondo prima di espandersi con il Mochakk Calling Festival a Malta nel 2025: la sua tappa all’ex Macello con Vision Open Air è la combinazione perfetta di un insieme di fattori – artistici, strutturali, ambientali – che renderanno la giornata milanese di sabato 16 maggio qualcosa che sarà ricordata assai a lungo. A seguire, aftershow all’Amnesia Milano.

A giugno Vision Open Air prosegue con East End Dubs e Franky Rizardo (sabato 13) e ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U (venerdì 19), a settembre con Charlotte de Witte (sabato 5).

Da sempre Vision Open Air si distingue per una linea artistica basata all’insegna della versatilità musicale. Sin dalla sua prima volta all’ex Macello di Milano (aprile 2024) Vision Open Air ha sempre proposto nomi di riferimento dell’elettronica internazionale, costruendo una programmazione che attraversa house, techno e linguaggi affini.

Biglietti ed ulteriori informazioni in questo link

foto di Andrea Losolini