Mysteryland 2025: la line-up e tutte le novità

Aspettative ai massimi livelli

Marlon Hoffstadt, Eric Prydz, Benwal, Adriatique, Hardwell, Paul van Dyk e Indira Paganotto sono soltanto alcuni dei nomi in cartellone nella 32esima edizione del festival olandese Mysteryland, in programma ad Haarlemmermeer, a poco più di 25 chilometri da Amsterdam, da venerdì 22 a domenica 24 agosto 2025. Sussistono tutti i presupposti perché questa edizione di Mysteryland superi ogni aspettativa. Aspettative davvero ai massimi livelli per Mysteryland, a maggior ragione dopo il recente annuncio della line-up di quest’anno: oltre 100mila fan della musica elettronica sono attesi a Mysteryland da tutto il mondo per un’esperienza senza precedenti, in un autentico parco giochi dove musica, stage di ultima generazione, scenografie surreale e creatività artistica la faranno da padroni.

Una line-up di grande livello

Mysteryland 2025 propone una line-up di grande livello e che omaggia i generi più variegati della musica elettronica, dalle sonorità urban a quelle più hard: da superstar come Fisher al top player della trance Marlon Hoffstadt, al re della big-room Hardwell al mago assoluto della progressive house (e non soltanto) Eric Prydz. Fuoriclasse ai quali si aggiungono le melodie senza tempo di Eric Prydz, il sound sempre innovativo di Benwal, la techno energica di Paganotto e Patrick Mason e le sonorità hard ed ipnotiche di Oguz e SNTS. Un mix ben assemblato di headliner e nuovi talenti.

Un festival completamente rinnovato

Mysteryland 2025 apporta diversi cambiamenti alla logistica del festival, in modo da renderlo più coinvolgente e più funzionale: l’area che ospita il festival è stata ristrutturata in modo da ridurre in maniera considerevole le distanze a piedi, rendendo più semplice spostarsi tra un palco e l’altro, così come non mancano spazi unici e tutti da scoprire per chi voglia assistere e vivere momenti unici.

Area del festival rinnovata e nuove esperienze

Resort e camping

Il Resort di Mysteryland è stato trasferito sul terreno del festival medesimo, creando una situazione ancor più coinvolgente, grazie alla presenza di una vegetazione lussureggiante, una spiaggia piacevole ed un lago dove nuotare e rilassarsi. Il campeggio ha 1.000 posti a disposizione destinati ad esaurirsi molto rapidamente.

La sostenibilità

Due anni fa Mysteryland ha installato una rete elettrica ecologica, che anche quest’anno alimenterà quasi totalmente il festival, così come le sue installazioni ed i suoi allestimenti saranno in gran parte realizzati utilizzando materiale riciclato, attingendo anche a materiale di precedenti Misteryland e di altri festival ascrivibili ad ID&T Group.

Mysteryland è già dietro l’angolo

Pioniere dei festival con protagonista la musica elettronica, Mysteryland è in continua evoluzione rimanendo sempre fedele al suo mantra: Yesterday is history, today is a gift, tomorrow is a Mysteryland.

