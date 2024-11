Winterland 2024: un abbraccio di stelle a Locarno

Prosegue sino a lunedì 6 gennaio 2025 Winterland, autentico villaggio incantato dei divertimenti ubicato in Piazza Grande a Locarno, in Canton Ticino, nella vicina Svizzera. Tra i suoi tanti punti di forza, un videomapping realizzato grazie alla collaborazione con il Conservatorio Internazionale di Scienze Audiovisive, una brillante pista di ghiaccio, uno scintillante carosello, il tradizionale mercato di Natale e tantissimo altro, in particolare per quanto concerne le varie proposte culinarie, quali la fondue al formaggio nel Fondue Chalet San Bernardino by San Bernardino Swiss Alps, insieme a diverse alternative per tutti i gusti ed ogni palato.

Winterland è stato inaugurato giovedì 21 novembre 2024 ed è stato accolto con con entusiasmo fin dalle prime ore.

“I pomeriggi soleggiati di sabato e domenica, in particolare, hanno portato a un’affluenza record rispetto ai dati del 2023 – spiega l’ideatore Michael Lämmler – È stata un’invasione di felicità, un ottimo auspicio per le settimane a venire”.

A Winterland anche la musica fa la sua parte ogni giorno ed ogni sera; in cartellone spiccano in particolare Raf (venerdì 29 novembre) e DJ Antoine (sabato 30), Mario Fargetta (venerdì 13 dicembre), Edoardo Bennato (sabato 14), Irene Grandi (venerdì 20), Nari & Milani (sabato 21), Modena City Ramblers (venerdì 3), Da Brozz (domenica 5 gennaio). Gran finale lunedì 6 con i Re Magi, lo spettacolo Music on Ice e tante altre sorprese.

L’accesso a Winterland è gratuito, senza alcun costo di ingresso. Tutti i punti vendita ufficiali di Winterland, ad eccezione del Mercato di Natale, opereranno in modalità cashless, accettando esclusivamente pagamenti con carta di credito, debito o tramite TWINT.

Winterland è in funzione con questi orari: lunedì e martedì: 16.00-01.00, mercoledì: 11.30-01.00, giovedì: 16.00-01.00, venerdì: 15.00-02.00, sabato: 10.00-02.00 e domenica: 10.00-01.00

Ulteriori informazioni ed il programma completo sul sito ufficiale winterland-locarno.ch