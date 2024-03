Gates of Agartha torna nelle Cave Romane in Istria

Dopo il trionfale debutto dello scorso anno ed essere stato acclamato quale miglior nuovo festival regionale, venerdì 7 e sabato 8 giugno 2024 il festival Gates of Agartha è pronto a tornare nelle Cave Romane di Pola, in Croazia, con una line up decisamente stellare, grazie alla presenza di con Adriatique, Bedouin, Dixon, Vintage Culture, Seth Troxler, TSHA e Avantgart Tabldot.

Gates of Agartha è un’avventura di due giorni in Istria, capace di fondere passato e presente e di offrire una diversa prospettiva della storia e della cultura istriana. Gates of Agartha nasce grazie ai fratelli Yaaz e Yalim Acar, ai quali si deve l’ideazione di Echoes From Agartha in Cappadocia (Turchia) e grazie alla BSH events, società specializzata nell’organizzazione di eventi in luoghi unici della Croazia.

Gates of Agartha si svolge nelle Cave Romane, un’antica cava risalente all’epoca romana che ha giocato un ruolo cruciale nella costruzione dell’Arena di Pola, voluta dall’allora Imperatore Vespasiano.

Scavata nelle pareti di 50 metri in pietra calcare e ubicata nel piccolo villaggio di Vinkuran, le Cave Romane si ergono ad imperituro ricordo della maestria antica dell’eredità architettonica ascritta all’Impero Romano. Si tramanda che fossero un luogo sacro per la popolazione dell’epoca e che fossero abitate da mistici, il che rende tutto ancora più mitologico e suggestivo, al punto da meritarsi la nomea di Terra Magica.

Gates of Agartha godrà di una cornice unica, resa ancora più unica dal mapping show realizzato ad hoc dal collettivo avanguardista OUCHHH e renderà la location ancor più particolare, dove ballare al ritmo scandito dai migliori dj. Oltre a tutto questo, questo festival sarà un’ottima opportinità per scoprire le eccellenze del territorio, l’architettura antica, i vivaci mercati moderni e la cucina del territorio.

Gates of Agartha si arricchisce quest’anno con la disponibilità di pacchetti turistici omnicomprensivi, atti a migliorare l’esperienza dei partecipanti al festival. Pacchetti che offrono un soggiorno di lusso presso il Pula Brioni Hotel, garanzia di un servizio di livello mondiale e dotato di una vista mozzafiato sul Mare Adriatico. Chi vi aderirà potrà partecipare giovedì 6 giugno ad un party esclusivi allo storico Castello di Pula, un vero proprio pre-festival: un’opportunità davvero unica.

Gates of Agartha unisce il fascino ed il mistero di un regno antico con la modernità di una colonna sonora caratterizzata dalla migliore house e dalla migliore techno.

I ticket per partecipare sono disponibili sul sito ufficiale.

foto di Julien Duva