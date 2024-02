Annunciati i nuovi headliner di Sea Star 2024

John Newman, Ofenbach e Ian Asher sono i nomi dei nuovi headliner appena annunciati dal festival Sea Star, in programma da giovedì 23 a domenica 26 maggio 2024 ad Umago, in Croazia, nella magica laguna di Stella Maris: nomi molto importanti che si aggiungono ai già annunciati headliner INIKO, ARTBAT, Hot Since 82, Deborah De Luca, Joker Out e Buč Kesidi. John Newman (hybrid dj set), Ofenbach e Ian Asher sono pronti a portare tutta la loro energia e la loro qualità musicale sul main stage Tesla di Sea Star.

Sea Star è il modo migliore per dare via all’estate dei festival: i suoi biglietti sono ancora disponibili al prezzo di 54 euro, con un sconto promozionale del 30% che termina il 5 marzo. I biglietti per l’edizione 2024 di Sea Star sono acquistabili sul sito ufficiale

Cantante, cantautore, produttore e dj, l’inglese John Newman ha conquistato il mondo intero con il suo singolo d’esordio “Love Me Again”, dopo aver già raggiunto il successo grazie alla collaborazione con i Rudimental per il brano “Feel The Love”. John Newman scrive, compone e arrangia la sua musica con un stile unico, con testi ispirati alle relazioni amorose ed alle relazioni romantiche e che si traducono in melodie coinvolgenti e ballabili. “Come And Get It”, “Cheating”, “Losing Sleep”, “Blame” e “Fire In Me” sono alcuni delle tante hit di John Newman, un repertorio eccellente che saprà accendere i cuori del pubblico di Sea Star nel secondo giorno del festival.

Dorian Lauduique e César Laurent de Rummel compongono il duo francese Ofenbach. “Wasted Love”, “Head Shoulders Knees & Toes”, “Be Mine”, “Katchi” e “Hurricane” sono alcuni dei loro brani che li hanno portati ad avere oltre 3 miliardi di stream e ad essere gli artisti più ricercati sulla app Shazam in Croazia, in particolare grazie alla loro hit “Overdrive”. Il duo di dj francese è stato fondato nel 2014, il loro primo successo mondiale è stato “Be Mine” (2016), così come è stato immediato il supporto da parte di superstar quali Robin Schulz e Tiësto; nel 2018 si sono esibiti durante la cerimonia della finale di Europa League di calcio. Nel 2022 è uscito il loro album d’esordio “I”, lo scorso anno sono tornati con la hit “Overdrive”, prodotta in collaborazione con Norma Jean Martine e basata su un campionamento di “Cambodia” di Kim Wilde, un grande successo degli anni ottanta. A maggio 2024 gli Ofenbach atterreranno nella laguna di Stella Maris ad Umago per la gioia del pubblico di Sea Star, che potrà godere del loro repertorio che unisce house, dance e pop nel migliore dei modi.

Il giovane dj di Los Angeles Ian Asher è passato in breve tempo di giovane promessa a solida certezza, è passato da aprire le serate nei club ad essere l’headliner in eventi da tutto esaurito: la sua house abbraccia diversi stili musicali e lo ha portato ai vertici internazionali molto in fretta. I suoi remix sanno dare da sempre nuova linfa alle versioni originali, basti pensare a quelli realizzati per artisti assoluti quali The Weeknd, Kendrick Lamar, Mariah Carey e Justin Bieber. Lo scorso anno il suo remix di “Makeba” ha dominato il mondo dello streaming e nelle scorse settimane ha pubblicato il remix del grande classico “Mas Que Nada” del musicista brasiliano Sérgio Mendes, in collaborazione con Oliver Heldens. Il main stage di Sea Star non vede l’ora di accoglierlo.