Bamboleo Records Showcase all’Amnesia Milano

Per il suo primo sabato 2024 Amnesia Milano parte subito con le marce alte, con una serata che significa movimento, energia, musica di qualità. Sabato 6 gennaio 2024 Amnesia Milano presenta Bamboleo Records Showcase con i djs Neverdogs, Latmun, Miss Wallace e Reelow.

Bamboleo Records è il nome dell’etichetta discografica creata nel 2018 dai Neverdogs e che con le sue produzioni con i suoi party su concentra su musica house e tech house con richiami al funky, alla minimal e alla techno. Una filosofia ed un approccio sonoro che in questi ultimi anni hanno portato Bamboleo in Gran Bretagna, in Costarica, in giro per il mondo e che sabato 6 gennaio approda all’Amnesia Milano.

Tommy Paone e Marco De Gregorio aka Neverdogs hanno superato brillantemente i loro primi vent’anni di sodalizio artistico, caratterizzati da set nei migliori club e nei migliori festival di tutto il mondo, da una serie di release con la loro etichetta discografica Bamboleo e con tante altre label di riferimento, per tacere dei loro innumerevoli remix e dei riconoscimenti istituzionali, come quello conferito dal loro comune natio, Catanzaro. Tra i loro ultimi prestigiosi set, quello al fabric di Londra (allnightlong) e all’Astronea di Medellin, in Colombia.

Il britannico Latmum è nel circuito della musica elettronica che conta dal 2016, quando ha iniziato a fare la differenza in realtà quali CircoLoco, Printworks e Warehouse Project. Tra le sue ultime produzioni, l’EP “Free Your Mind”, uscito questa estate. resident di After Caposile dal 2017, Miss Wallace propone house che oscilla tra la deep e la tech; assai apprezzata, tra le tante, la sua release “That’s The Plan” proprio per Bamboleo Records. Altrettanto solida la reputazione del dj e producer ungherese REELOW: la sua musica ha il raro pregio della coerenza, grazie anche e soprattutto a contaminazioni soul, breakbeat, hip-hop e techno.

Ingresso Amnesia Milano sabato 6 gennaio 2024: early bird 20€+ddp, prima release 25€+ddp