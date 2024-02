La grande accoppiata Project 6 e Rinse Fm

Nines, Pusha T, Chip, DJ Boring, DJ Seinfeld, Eliza Rose, Katy B, Mozey, P-rallel, SBTRKT, Serum, Taylah Elaine, Teki Latex, Todd Edwards e Unknown T sono soltanto alcuni dei principali nomi che completano la line up di Project 6, festival in programma venerdì 24 maggio 2024 al Brockwell Park di Londra e con il quale l’emittente radiofonica Rinse FM festeggia i suoi primi 30 anni di più che onorata attività.

Nata nel 1994 come radio privata, con il passare degli anni Rinse FM si è trasformata in un indiscusso punto di riferimento per il panorama globale della musica elettronica underground, un’autentica forza centrifuga nel diffondere sonorità garage, grime, dubstep, house e uk funky; il tutto accompagnato dall’organizzazione di eventi e da un’etichetta discografica altrettanto rispettati. Quest’anno Rinse FM è presente nell’organizzazione della seconda edizione di Project 6, dopo l’eccellente debutto dello scorso anno.

Tra i nuovi nomi appena annunciati di Project 6, spiccano il rapper Nines, fresco reduce dalla pubblicazione del suo nuovo album, Crop Circle 3 e Pusha T, il cui contributo all’hip-hop è di quelli che fanno da sempre la differenza. In line spiccano altresì DJ Boring e DJ Seinfeld, entrambi capaci di proporre suoni caldi e coinvolgenti, Eliza Rose, l’acclamata vocalist di “B.O.T.A. (Baddest of Them All)”, il fondatore di Rinse Fm Geeneus, Mozey, per il pioniere della garage Todd Edwards, l’iconoclasta musicale Teki Latex, oltre a Parallel, SBTRKT, Serum, Unknown T, Drum, DJ Python, LTJ Bukem, Clipz, Amaliah e molti altri.

Nomi che si aggiungono ai primi headliner già annunciati, ovvero CASISDEAD, Katy B, Freddie Gibbs + Madlib, Mala, Benga, Juls, Taylah Elaine, Shy FX, sim0ne, Steam Down e Vigro Deep, per un festival che potrà offrire una serie di showcase, artisti e sonorità di grande livello.

I biglietti per Project 6 sono disponibili sul sito ufficiale.

foto di Amy Fern Photography