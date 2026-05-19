Terza edizione in Sicilia per Mangia’s Musaic Festival

Eleganza, musica internazionale, il fascino senza eguali della costa siciliana: questo e molto altro è il Mangia’s Musaic Festival, che torna con la sua terza edizione da venerdì 17 luglio a sabato 1° agosto 2026 e che ha come comun denominatore Mangia’s, catena alberghiera italiana leader nel settore luxury e upper upscale in Sicilia e Sardegna, con le sue diciassette strutture tra hotel e resort situate in posizioni strategiche. Mangia’s Musaic Festival unisce musica di alta qualità, location uniche ed una visione innovativa del viaggio, in modo da scoprire il territorio siciliano attraverso cultura, bellezza e concerti esclusivi tra mare cristallino, architetture storiche e paesaggi naturali straordinari.

La programmazione di Mangia’s Musaic Festival spazia attraverso diversi generi musicali, con la direzione artistica di Nick The Nightfly (Radio Monte Carlo). Per la prima volta la rassegna diventa itinerante, Brucoli, Selinunte, Sciacca e Taormina saranno le località prescelte, quattro luoghi autentici simboli della bellezza paesaggistica e culturale dell’isola, il tutto grazie alla possibilità esclusiva di abbinare una vacanza musicale in una realtà unica come Mangia’s, modulandola con i pacchetti per il fine settimana comprensivi dei biglietti per i concerti in calendario.

Mangia’s Musaic Festival 2026 – la programmazione

venerdì 17 luglio: Nick The Night Fly @ Mangia’s Torre del Barone, Sciacca (Agrigento)

sabato 18 luglio: Lee John from Imagination @ Mangia’s Torre del Barone, Sciacca (Agrigento)

venerdì 24 luglio: Jimmy Sax & Band @ Mangia’s Selinunte, Castelvetrano (Trapani)

venerdì 31 luglio: Dirotta su Cuba @ Mangia’s Brucoli Sicily Autograph Collectrion, Brucoli (Siracusa)

sabato 1° agosto: Gipsy Kings by Diego Baliardo @ Mangia’s Brucoli Sicily Autograph Collectrion, Brucoli (Siracusa)

Grazie a Mangia’s Musaic Festival la Sicilia diventa palcoscenico internazionale della musica e del turismo culturale. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della buona musica e per chi sia alla ricerca di emozioni da vivere, ascoltare, assaporare e ricordare.

Informazioni e riservazioni sui siti musaicfest.it e mangias.com