Family Piknik: le date dell’edizione 2023

L’antesignano ed eccellente festival francese FAMILY PIKNIK, appena classificatosi come 57esimo nella Top 100 Festivals di DJ Mag, annuncia le all star dell’edizione 2023, in programma sabato 5 e domenica 6 agosto: Carl Cox (Hybrid Live), Adam Beyer, Ben Böhmer, ANNA, Margaret Dygas, Josh Wink, Raresh, Patrice Bäumel, Fumiya Tanaka, tINI b2b Anthea & tanti altri ancora.

Dopo l’ottimo debutto lo scorso anno, Family Piknik torna di nuovo a Frontignan, località che si affaccia sul Mar Mediterraneo, facilmente raggiungibile in treno da Montpellier. Una città elegante che offre molte alternative: 7 chilometri di spiagge, possibilità di praticare sport acquatici, un ottimo vino locale, ostriche, cibo di gran qualità. E soprattutto propone un festival di qualità con i migliori talenti house, techno e deep.

“Questa location esalta le nostre idee ed i nostri valori – spiega Tom Pooks, il fondatore di Family Pink – grazie ad un ambiente naturale unico che circonda ed abbraccia il festival. Siamo a soli 10 minuti da Montpellier e vicinissimi al Mediterraneo. Il posto perfetto per l’estate!”

PERFORMANCE ESCLUSIVE

Sin dal suo esordio nel 2012, il festival Family Piknik ha sempre invitato i nomi più importanti della scena techno ed house, che hanno di volta in volta proposto performance esclusive ed extended set di rara qualità. L’edizione 2023 non sarà da meno, grazia alla presenza – in esclusiva per la Francia – di sua maestà Carl Cox; quattro anni dopo il memorabile extended set di Sven Väth, domenica 6 agosto King Carl proporrà il suo nuovo format Hybrid Live Set in esclusiva per Family Piknik. Insieme a lui, Christopher Coe, Hannes Bieger e Marc Romboy, artisti legati a Carl Cox ed a Coe per il progetto discografico Awesome Soundwave.

Sempre domenica 6 agosto il main stage sarà dedicato dall’inizio alla fine alle performance live. Il duo francese composto da Popof & Space 92 proporranno in esclusiva il loro rutilante show Turbolences, così come l’emergente talento berlinese Joplyn è da considerarsi una delle novità più attese di questa edizione di Family Piknik. Da anni presenza imprescindibile, i boss di Family Piknik Tom Pooks & Joy Kitikonti proporranno per l’occasione il loro nuovo set-up live.

A Family Piknik, le esclusive saranno protagoniste anche sabato 5 agosto: grande attesa per il live del talento tedesco Ben Böhmer, che proporrà il suo live in pieno pomeriggio. Insieme all’alfiere della label Anjunadeep, la line up di sabato 5 presenterò le novità francesi Abstraal e Romain Garcia; con lo scorrere del tempo, le atmosfere e le sonorità deep e melodiche cederanno progressivamente il pass alla techno, grazie a Patrice Bäumel, Josh Wink, Nakadia, ANNA e Adam Beyer. Adam Beyer, assoluto leader della scena techno da oltre 15 anni con la sua etichetta discografica Drumcode, tornerà a Family Piknik due anni dopo la sua folgorante esibizione insieme a Reinier Zonneveld.

FAMILY NOMAD STAGE

Il secondo stage di Family Piknik, denominato Family Nomad Stage, offrirà un’esperienza simmetrica rispetto a quella del main stage. Costruito all’interno di tende dalla palese ispirazione etnica, con un innovativo dancefloor circolare, il Family Nomad Stage saprà creare la giusta atmosfera tra pubblico ed artisti; dal punto di vista musicale, questo stage proporrà minimal, ethnic, micro e mental house music.

Il talentuoso rumeno Raresh, membro del famoso RPR Soundsystem e partner artistico non occasionale di Ricardo Villalobos, sabato 5 agosto sarà uno dei principali protagonisti del Family Nomad Stage, insieme alla raffinata berlinese Margaret Dygas e l’autentica leggenda vivente Fumiya Tanaka. Domenica 6 agosto in programma un esclusivo back-to-back con tINI & Anthea Gene on Earth, Man/ipulate, Illi & Nikizi, Mood Gorning & Albanø e molti altri talenti francesi daranno il loro fondamentale contributo nel nuovissimo Nomad Stage.

FAMILY CAMP

Family Camp è una delle principali novità dell’edizione 2023 di Family Piknik ed è pronto ad accogliere i partecipanti al festival da venerdì 4 a lunedì 7 agosto. L’area campeggio sarà vicinissima al Festival, con tutto quanto necessario per vivere al meglio questa esperienza; sarà possibile portare la propria tenda o noleggiare in loco il modello Premium Tipi. Una valida alternativa per trascorrere i giorni del festival in piena sicurezza e conferendo la giusta attenzione al proprio budget. Economico e conveniente, Family Camp è un’ottima soluzione per vivere appieno l’esperienza del festival.

Con il Mar Mediterraneo ubicato a pochi minuti e raggiungibile a piedi, in bici o con i bus, i campeggiatori potranno godere di chilometri e chilometri di spiagge, con tante zone per rilassarsi all’interno del campeggio stesso. In estate Frontignan è piena di turisti: può essere difficile trovare dove soggiornare a buon prezzo, quindi Family Camp può essere davvero la soluzione migliore! Infine, ci sono voci sempre più insistenti in merito ad un Beach Party in programma venerdì 4 agosto: un ulteriore motivo per pernottare al Family Camp per tre notti.

Info e biglietti: www.familypiknikfestival.com