Panorama Festival: deciso salto di qualità

Dopo la prima edizione dello scorso anno, Panorama Festival cresce in maniera esponenziale e diventa itinerante, con cinque date spalmate in tre location tra Valle d’Itria e Salento: la Monopoli Bylla Arena, la Salento Arena di Santa Cesarea Terme (l’area concerti del Guendalina Club, il locale italiano numero uno per la Top 100 Clubs di DJ Mag) e il Macramè a Monopoli. Quest’anno Panorama Festival è accompagnato dallo slogan “August Around Apulia” ed offre un’esperienza unica che unisce il meglio del djing mondiale, la magia della musica elettronica, la bellezza incontaminata dei luoghi circostanti, ottima cucina del territorio e tanto altro ancora.

Sabato 12 agosto 2023 (dalle ore 23), Monopoli Bylla Arena a Capitolo (Bari): Solomun. Panorama Festival inizia come meglio non potrebbe, con l’unica data italiana estiva di Solomun nel Sud Italia per quest’anno. Da oltre 15 anni il dj e producer Solomun è un riferimento assoluto per il suo sound e per le sue selezioni musicali. Il suo party Solomun+1 al Pacha è da sempre un must dell’estate ibizenca, come i suoi set in festival quali Coachella, Exit e Time Warp e nei club di tutto il mondo, da Los Angeles a Shangai. Il suo set si svolge nella nuovissima ed iper-tecnologica Monopoli Bylla Arena a due passi dal mare. Monopoli offre davvero tantissimo: le spiagge paradisiache si Cala Porto, Cala Monaci e Cala Paradiso, con le loro acque cristalline e le calette nascoste, per tacere del suo centro storico da caratterizzato da stradine pittoresche, chiese storiche e l’imponente Castello di Carlo V a dominare il porto.

Domenica 13 agosto 2023 (dalle ore 22), Salento Arena a Santa Cesarea Terme (Lecce): The Martinez Brothers presents Cuttin’ Headz. Cuttin’Headz è l’etichetta discografica dei The Martinez Brothers e significa musica elettronica 100% newyorkese, capace di andare alla scoperta della house più underground e della techno più ancestrale: i suoi party si svolgono soltanto in poche e determinate location quali Ibiza, New York e appunto il Salento. Nell’area concerti del Guendalina Club i Martinez suoneranno in modalità b2b con Marco Carola, insieme a Seth Troxler, Ale De Tuglie e Matisa. Nella circostanza, l’energia musicale di Cuttin’ Headz si fonderà con la bellezza del territorio, con le sue piscine naturali di Marina Serra, le scogliere di Castro Marina ed i paesaggi incantevoli di Santa Cesarea Terme. Un’ottima opportunità anche godere delle delizie culinarie della Puglia, le sue specialità ed i suoi piatti più tradizionali.

Lunedì 14 agosto 2023 (dalle ore 22), Salento Arena a Santa Cesarea Terme (Lecce): Peggy Gou presents Gou Talk. In anteprima assoluta per l’Italia, Peggy Gou torna al Panorama Festival con il suo party Gou Talk insieme a Hunee, Mumdance e FKA.M4A. Poche artiste stanno infatti avendo un impatto globale sulla musica come la coreana Peggy Gou: tra le tante gemme del suo percorso artistico, la compilation Dj Kicks! del 2019, la collana riservata soltanto ai migliori dj del pianeta. Una prova di classe e di forza nello stesso tempo, una selezione che spazia nel tempo e nello spazio. Altrettanto notevole il suo nuovissimo singolo “(It Goes Like) Na Na Na”, che anticipa l’album in uscita nelle prossime settimane sull’etichetta discografica XL Recordings. Come escursione diurna per accompagnare il tutto, niente di meglio che esplorare la cava di Bauxite di Otranto, nota per le sue acque turchesi incastonato tra rocce rosse frastagliate. Qualcosa di davvero unico.

Martedì 15 agosto 2023 (dalle ore 16), Macramé a Monopoli (Bari): The Blessed Madonna. Panorama Festival torna a Monopoli in quel di Macramé, con The Blessed Madonna più che mai al centro della scena. Negli ultimi anni pochi artisti sono stati così impattanti con The Blessed Madonna: basta pensare ai suoi remix per The Chemical Brothers, Florence & The Machine e, improbabilmente, Elton John, l’album in collaborazione con Dua Lipa: la sua musica è simbolo e sinonimo di inclusione, fratellanza, unione. Con Panorama Festival si potrà godere di un ambiente unico, con la disponibilità di aree riservate, bar premium, zone chill e relax e di un’area food dedicata alle migliori proposte culinarie pugliesi. Un contesto e contenuti unici, uniti e combinati alla perfezione.

Mercoledì 16 agosto 2023 (dalle ore 16), Monopoli Bylla Arena a Capitolo (Bari): Mochakk, Honey Dijon, Carlita, Seth Troxler, William Djoko e tanti altri. Gran finale per Panorama Festival con una maratona musicale dal sapore intensamente ibizenco. Negli ultimi mesi l’ascesa di Mochakk è stata semplicemente inarrestabile. Cresciuto dai genitori a suon di disco e rock, dopo un approccio adolescenziale all’hip hop, ha poi scoperto la musica elettronica – la house music in particolare – per non lasciarla più. Di lui si sono accorti molto in fretta Pete Tong, che ha eletto la sua “Sombrero Sam” Essential New Tune su BBC Radio 1 e The Martinez Brothers, che lo scorso anno gli hanno fatto remixare la loro “Rizzla”: Mochakk arriverà al Panorama Festival dopo aver suonato al Coachella, per la piattaforma Cercle, all’opening del Circoloco a Ibiza e al Tomorrowland.

Honey Dijon è un’icona assoluta, non soltanto della della musica elettronica, fresca reduce dai successi del suo acclamatissimo ultimo album “Black Girl Magic” e dalla vittoria ai Grammy Awards (gli Oscar della musica), per il suo contributo alla scrittura di “Renaissance” di Beyoncé: due gemme di una carriera straordinaria, che l’ha vista negli anni collaborare con superstar quali Madonna e Lady Gaga e suonare nei migliori club e nei migliori festival di tutto il mondo; quella al Panorama Festival è la sua unica data italiana di questa estate. La dj e producer italo-turca Carlita è passata in pochissimo tempo dallo status di giovane promessa a quello di solida certezza: assai apprezzata nel circuito fashion, con il suo party “Senza Fine” suona spesso e volentieri per griffe assolute quali Prada, Jimmy Choo, Dsquared, Chanel e Louis Vuitton. Mercoledì 16 con Panorama Festival sarà quindi possibile assaporare le sonorità e le ritmiche di tanti top dj in uno scenario da favola, con il miglior panorama offerto dalle coste adriatiche.

Una line up con i migliori top dj, l’organizzazione legata al club italiano numero uno nella Top 100 Clubs della rivista DJ Mag, paesaggi e contesti mozzafiato, cucina deliziosa, ospitalità calorosa ed un’atmosfera da grande, grandissima festa: elementi che è difficilissimo trovare in un unico contesto, elementi che contribuiscono a rendere Panorama Festival qualcosa di unico.

Biglietti in vendita su ticketsms

Tutte le info sul sito ufficiale www.panoramafestival.it