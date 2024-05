Argy, Omnia e Alex Wann a Vision Open Air

Sabato 11 maggio 2024 (dalle 17 a mezzanotte) secondo appuntamento all’Ex Macello di Milano con Vision Open Air, la versione all’aperto della serata prodotta da Amnesia Milano, dopo l’eccellente esordio di sabato 20 aprile durante la Design Week. Sabato 11 maggio 2024 la line up di Vision Open Air propone la musica di Argy, Omnya, Alex Wann e Earthlife.

Il dj e producer greco Argy sta vivendo con tutta probabilità i momenti migliori della sua carriera: un calendario estivo che prevede date in tutto il mondo, un recentissimo set sulle Alpi Svizzere on line da pochi giorni per la piattaforma Cercle, l’album “New World” – uscito a marzo per Afterlife – si avvale delle collaborazioni tra gli altri di Anyma e Artbat e dello stesso Omnya, con il quale si ritrova sabato 11 maggio a Vision Open Air. Non potrebbe esserci data e location migliore per avere Argy in console.

Omnya è un duo israeliano composto da lan Shemi & Maor Tsemah, la cui traccia “Aria” realizzata insieme ad Argy è diventata subito un must nelle playlist e nei dj set melodic techno di tutto il mondo. Un ottimo risultato, anche e soprattutto in considerazione che si tratta della loro seconda release in carriera. Il futuro è tutto loro, se non già il presente.

Alex Wann si è imposto al centro della scena con ‘Milkshake 20’, sua personalissima rivisitazione della hit mondiale di Kelis; Defected l’ha scelto per la prima release della sua nuova etichetta discografica One People dedicata alla Afro House, così come festival come Tomorrowland e emittenti radiofoniche quali BBC Radio 1 lo tengono sempre più nella massima considerazione.

EarthLife è un duo nato nel 2015 formato italiani Luca Garzione e Luigi Gargano, in costante ascesa grazie anche alle loro produzioni ed ai loro set legati all’universo Afterlife e non soltanto e che il pubblico delle serate milanesi ha già avuto modo di apprezzare più volte.

Sabato 11 maggio (dalle 23.30) la serata prosegue all’Amnesia Milano con l’aftershow di Vision Open Air con Alex Wann, Mason Maynard e Alex Rubia.

foto di Gabriele Canfora per Lagarty Photo