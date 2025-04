Ex Macello al via con Alicante e LINK

Quando si inizia a parlare di eventi all’aperto, significa che la primavera è già iniziata, così come è tempo di iniziare il conto alla rovescia per l’estate. E quando si inizia a parlare di eventi elettronici all’aperto, un posto in primissima fila va sempre riservato agli appuntamenti all’ex Macello di Milano, dove mercoledì 30 aprile 2025 (dalle 17 a mezzanotte) torna con il primo Vision Open Air di quest’anno e soprattutto torna con l’anteprima mondiale di Ilario Alicante presents LINK.

In ogni momento, in ogni instante di Alicante presents LINK tutto si allinea, perché non esistono più confini né barriere tra artisti e pubblico, tra palco e dancefloor: non si è più individui separati, ma parte di qualcosa di più unico e più grande. Tutto questo va in scena mercoledì 30 aprile 2025 all’ex Macello con la musica di Ilario Alicante, Cloone, Joe Vanditti e II Faces, in collaborazione con Atarashi, crew solita organizzare eventi elettronici sia in Italia sia all’estero.

Talento precoce se ne esiste uno, Ilario Alicante è stato il più giovane artista di sempre ad esordire al festival Time Warp: rivelatosi nel 2008 alla community mondiale dell’elettronica con il brano “Vacaciones En Chile”. Vincitore dei DJ Awards di Ibiza come miglior artista techno, Alicante è entrato prestissimo nell’universo Cocoon di Sven Väth, arrivando a suonare nei migliori club e festival di tutto il mondo quali Creamfields, elrow, Monegros e Zamna Tulum, giusto per citarne alcuni.

Se si è in cerca di tech house di indubbia qualità, nessun dubbio che si vada più che sul sicuro se si puntano le proprie attenzioni sui set e sulle tracce del dj e del producer britannico Cloonee. Dal 2019 Cloonee non ha sbagliato una mossa, grazie ad un percorso caratterizzato da hit quali “Be Good To Me”, “Like What” e “Sun Goes Down” e da performance in realtà assolute quali elrow ed Electric Daisy Carnival.

Dj dall’età di 15 anni, producer dall’età di 20, Joe Vanditti vanta release per label del calibro di Nervous, Deeperfect e Glasgow Underground; a metà marzo 2025 è uscito con “Talking” il suo nuovo EP uscito con la sua etichetta discografica Ibiza Talents Records. House, disco funk, sonorità anni novanta e deep house: questi gli ambiti sonori nei quali i II Faces si muovono con indiscussa perizia e con altrettanta coerenza, dimostrandosi ogni volta sempre all’altezza della situazione.

Domenica 30 aprile 2025 (dalle 23.30) Vision Open Air prosegue all’Amnesia Milano con l’aftershow.

ingresso ex Macello mercoledì 30 aprile 2025: 20€ (early bird), 25€ (prima release), 30€ (seconda release) + diritti di prevendita

