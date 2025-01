Amnesia Milano, febbraio 2025: tutti i suoi guest

In che cosa si distingue un ottimo dj? Nella capacità di dare sempre il meglio di sé, che si trovi sul mainstage di un grande festival, in un club underground o in una situazione particolarmente alternativa. Caratteristiche che si rinvengono appieno nei deejay in programma dell’Amnesia Milano nel mese di febbraio 2025.

A febbraio Amnesia Milano propone Miss Monique e Valerie Fox (sabato 1°), Sara Landry e Richey V (sabato 8), Sidney Charles, Twenty Six e Zoig (sabato 15), Fideles, Zamna Soundsystem e Andro (sabato 22). E venerdì 28 il mese di febbraio si conclude come meglio non potrebbe con il ritorno della one-night Vision al Fabrique di Milano con Argy, Chris Avantgarde e Armonica e a marzo è già stato annunciato per sabato 8 il ritorno all’Amnesia di Indira Paganotto.

Sabato 1° febbraio: Miss Monique e Valerie Fox. Negli anni l’ucraina Miss Monique (nella foto d’apertura) ha saputo costruirsi uno stile ed un’identità sonora decisamente unici. I suoi set oscillano tra house, melodic techno e trance e quando vengono caricati su YouTube totalizzano milioni di views, come quello – recentissimo – andato in scena sul Gran Canyon in Arizona. Miss Monique è molto attiva anche sul fronte discografico, in particolare con la sua etichetta discografica Siona Records, che lo scorso autunno ha pubblicato il suo remix di ‘Feeling So Real’ di Moby, trent’anni esatti dopo l’uscita originale della hit dell’artista americano.

Sabato 8 febbraio: Sara Landry e Richey V. Miglior dj hard techno nella Top 100 DJs Poll della rivista DJ Mag, Sara Landry si è formata musicalmente mostrando sincero apprezzamento per jazz, blues, funk e ovviamente elettronica. I suoi set raccolgono milioni di visualizzazioni e lo scorso anno ha compiuto un deciso salto di qualità suonando sul main stage di Tomorrowland e all’Electric Daisy Carnival e producendo tracce capaci di fare la differenza con la sua etichetta discografica HEKATE Records. Sarà Landry è altresì in prima linea nel promuovere l’inclusività e la diversità all’interno della comunità della musica elettronica, utilizzando le sue piattaforme per sostenere l’uguaglianza di genere e valorizzare talenti emarginati.

Sabato 15 febbraio: Sidney Charles, Twenty Six e Zoig. Il dj e producer tedesco Sidney Charles ha uno stile musicale alquanto definito, un autentico marchio di fabbrica. Il suo è un sound profondo, melodico e carico di groove, sempre pronto a sorprendere il dancefloor, merito della sua conoscenza e della sua passione per jazz, hip-hop e funk e la sempre presente attenzione per le sonorità anni novanta. Sidney Charles sa sempre come farsi apprezzare, anche e soprattutto con le produzioni della sua etichetta discografica Heavy House Society.

Sabato 22 febbraio: Fideles, Zamna Soundsystem e Andro. Fideles è un duo composto da Daniele Aprile e Mario Roberti formatosi nel 2010. Il loro sound possiede il raro pregio di essere maturo e contemporaneo allo stesso tempo, declinato sempre con nuove modalità nei club, nei festival e nelle loro produzioni discografiche. Tra i loro lavori più recenti, spiccano il brano “Fallen Leaf”, realizzato insieme a Vintage Culture e a Be No Rain ed il remix di “Heartless” di WhoMadeWho & Kölsch. Bedrock, Poker Flat, Stil vor Talent e Afterlife sono soltanto alcune delle principali label che hanno ospitato le loro tracce.

