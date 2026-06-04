AUTdance, per la prima volta al Nomad di Milano

Dopo le precedenti edizioni al Loolapaloosa e all’Hollywood, AUTdance torna sabato 6 giugno 2026 con un nuovo appuntamento ospitato da Nomad, nuova realtà aggregativa nel cuore di Certosa District a Milano.

Nato da un’idea di Beatriz Lanfredi e Fabrizio Lanfredi (nella foto), AUTdance è un progetto che promuove inclusione, socialità e partecipazione attraverso la musica e il linguaggio universale della danza, creando occasioni di incontro aperte a persone autistiche, famiglie, amici e alla comunità nel suo insieme. L’appuntamento di sabato 6 giugno 2026 si svolgerà dalle 15 alle 18 con ingresso libero e un aperitivo analcolico offerto ai partecipanti. Per l’occasione, gli spazi saranno adattati per garantire un’esperienza accogliente e accessibile: particolare attenzione sarà dedicata agli aspetti sensoriali, con luci, musica e atmosfera calibrate per favorire il benessere di tutti i presenti.

“AUTdance nasce dal desiderio di creare uno spazio in cui ciascuno possa sentirsi accolto e libero di esprimersi attraverso il movimento e la musica. In questi anni abbiamo visto nascere relazioni autentiche, momenti di condivisione ed una comunità sempre più consapevole del valore dell’inclusione – spiega Beatriz Lanfredi, co-fondatrice del progetto – Tornare con una nuova edizione in un luogo come Nomad rappresenta per noi un’opportunità importante per continuare a costruire insieme questa esperienza, dimostrando che accessibilità e partecipazione possono diventare una risorsa per tutti”.

L’iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione di Spazio Blu, della dottoressa Cristina Panisi e di numerosi partner che condividono i valori del progetto, tra il quali il Consulado-Geral do Brasil em Milão, Silvana Oliveira dello Studio Dibea e del consorzio The Corp.

L’appuntamento del 6 giugno conferma la missione di AUTdance: favorire occasioni di benessere, incontro e divertimento in un contesto realmente inclusivo, dove la diversità diventi occasione di partecipazione, crescita e arricchimento per l’intera comunità.

AUTdance

Sabato 6 giugno 2026 | ore 15.00 – 18.00

Nomad – Certosa District, Milano

ingresso libero

IG: autdance